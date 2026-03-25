美麥當勞推《Kpop 獵魔女團》聯名餐 將送專屬小卡引發話題

美國麥當勞與《Kpop 獵魔女團》推出聯名餐點。（圖擷取自臉書專頁「McDonald's」）

掀起全球熱潮的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》不僅抱回奧斯卡最佳動畫長片，片中歌曲《Golden》也奪下最佳原創歌曲。昨（24日）《Kpop 獵魔女團》中2組團體HUNTR/X與Saja Boys又拿下新的代言，他們將於本月31日起在美國麥當勞推出聯名餐點，購買餐點還會附贈專屬小卡，未上市已在粉絲間引發話題。

綜合媒體報導，美國麥當勞推出的合作餐點分別是女子團體「HUNTR/X」餐及男子團體「Saja Boys」早餐，隨餐附贈專屬小卡。此外，還有以片中老虎Derpy為印象主題的Derpy冰炫風。

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購買「HUNTR/X」餐與男子團體「Saja Boys」早餐會獲得HUNTR/X或Saja Boys專屬小卡1張、Derpy通行卡1張，Derpy通行卡上有QR code，並於4月26日前在美國麥當勞的App上輸入代碼，即可解鎖獨家內容，並搶先得知贏得這次「粉絲之戰」的隊伍。

由HUNTR/X代言的餐點。（圖擷取自臉書專頁「McDonald's」）

由Saja Boys代言的餐點。（圖擷取自臉書專頁「McDonald's」）

購買聯名餐點將獲得專屬小卡。（圖擷取自臉書專頁「McDonald's」）

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