俄羅斯對烏克蘭發動開戰以來最大規模攻擊 從深夜炸到白天

俄羅斯針對烏克蘭發動大規模襲擊，從深夜持續至隔日數小時，共發射近1000架無人機與飛彈。（彭博）

俄羅斯對烏克蘭發動大規模襲擊，深夜持續到隔天，共發射近1000架無人機與飛彈。外媒指出，這是4年多前戰爭爆發以來，單日境內遭到無人機與飛彈攻擊數量最高的一次。

根據美國廣播公司報導，這場大規模空襲發生在烏克蘭當地時間24日深夜，攻擊一直持續到隔日，俄羅斯共發射了近1000架無人機與飛彈，至少造成烏克蘭全國至少7人死亡，73人受傷，其中包含兒童。攻擊重點鎖定在過去相對安全的西部城市，導致多處平民區受損。

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根據烏克蘭空軍統計，夜間共紀錄到426個空中攻擊目標，其中多數為無人機；白天俄軍還追加發射556架次無人機。烏方則宣稱在日間空襲中擊落了541架無人機。

報導指出，一架無人機撞擊了位於市中心的聯合國教科文組織世界遺產伯納德修道院（Bernardine monastery）旁民宅，此外，利維夫市中心及其歷史中心遭到轟炸，歷史可追溯至17世紀初的聖安德烈教堂建築也發生火災，烏克蘭也指出，一間醫院遭到波及損壞。

烏克蘭總統澤倫斯基說：「這次襲擊的規模清楚表明，俄羅斯根本無意結束這場戰爭。」他強調，若不對俄羅斯施加更強大的壓力，不讓莫斯科感受到實質損失，俄方將不會有重返和平的意願。

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