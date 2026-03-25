《蘋果日報》3公司正式列「受禁組織」！ 大批港警封鎖廠房大樓

港府正式將與蘋果日報相關的3間公司列為「受禁組織」。（路透檔案照）

《蘋果日報》創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力等罪名，今年2月被重判20年，今天（25日）傳出香港政府已正式把與蘋果日報相關的3間公司，列為「受禁組織」，並派出大批警力封鎖該媒體位於將軍澳工業邨的廠房大樓。

根據《法廣》報導，香港警方今天上午派出機動部隊（PTU）到位於將軍澳工業邨駿盈街的蘋果日報大樓拉起封鎖線，初估有數十名警員在場駐守，並到大樓內搜索及查封行動，一直到下午3點多才結束。

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香港政府昨才命令公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司從公司登記冊中剔除。公司註冊處隨即執行，並於官方期刊《憲報》發布公告，表示蘋果日報相關3間公司即告解散並已成為「受禁組織」。

受禁組織是根據香港《維護國家安全條例》（第23條）或《社團條例》，被保安局局長命令禁止在港運作的組織。這類組織通常涉及危害國家安全、與境外政治勢力勾結或具有嚴重分裂意圖。

先前港府就表明，任何人若從事與「受禁組織」相關的行為，即屬犯罪，包括以受禁組織成員身分行事、向受禁組織提供任何形式的援助等，一旦定罪，最高可處100萬港元（約新台幣408萬）及監禁14年。

除此之外，港警國安處昨天還搜查了位於深水埗的的知名獨立書店「一拳書館」，依《國安條例》中有關「明知而出售具煽動意圖的刊物罪」拘捕書店負責人龐一鳴及3名女職員，沒收包括中英文版本的《黎智英傳》等書籍。這一系列行動，旨在打擊「勾結外國勢力」者，同時也是告誡公眾和這些組織保持距離。

黎智英去年12月在西九龍裁判法院被裁定兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪」全部成立，今年2月正式被判處20年有期徒刑，這是自2020年《香港國安法》實施以來，法院對民主派人士裁處的最重刑期。

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