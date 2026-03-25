戰火燒向北約？愛沙尼亞電廠遇襲 俄製無人機撞煙囪

愛沙尼亞內部安全局證實，一架來自俄羅斯方向的無人機闖入領空，並撞擊一座發電廠的煙囪。（法新社）

愛沙尼亞內部安全局今（25日）證實，一架來自俄羅斯方向的無人機於當日凌晨闖入領空，並撞擊當地一座發電廠的煙囪。幾乎同一時間，鄰國拉脫維亞也偵獲兩架分別來自俄羅斯與白俄羅斯的無人機侵擾。

據《路透》引述愛沙尼亞公共廣播電台（ERR）報導，這架無人機於週三凌晨自俄國境內飛入，隨後撞上電廠設施。愛沙尼亞當局表示，目前尚未接獲有人員傷亡或發電廠嚴重受損的通報，但已對此嚴重的領空侵犯行為展開調查。

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與此同時，拉脫維亞當局也發表聲明指出，有兩架無人機非法跨越邊境。其中一架源自俄羅斯，另一架則來自俄國盟友白俄羅斯。儘管目前尚無法百分之百確定，這些無人機的具體起飛點與意圖，但波羅的海三國已提升防空戒備，防範衝突進一步外溢。

值得注意的是，這幾起無人機侵擾事件，與俄羅斯的石油出口樞紐烏斯特盧加港（Ust-Luga）遭襲的時機高度吻合。烏斯季盧加港距離愛沙尼亞邊境僅約25公里，當時烏克蘭無人機成功擊中港口油料設施並引發大火。分析人士認為，俄方無人機隨即出現在北約（NATO）成員國領空，恐意在對西方支援烏克蘭發出警告。

隨著俄烏戰爭導致的灰色地帶衝突延伸至北約東翼，愛沙尼亞與拉脫維亞官員強調，將與北約盟友密切溝通，強化對邊境不明飛行物的監控與攔截能力，確保國家安全不受威脅。

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