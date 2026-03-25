韓國「毒王」自菲律賓引渡回國 涉殺人販毒等重罪

韓國「毒王」朴汪烈今天被引渡回國。（路透）

韓國警方今天表示，涉嫌在菲律賓監獄內操控國內販毒集團的「毒王」朴汪烈今天被引渡回國。朴汪烈之前因涉及犯下3項謀殺罪，在菲律賓被判刑60年。

路透社報導，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）3月初前往菲律賓進行國是訪問，在兩國領袖峰會中向菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）提出引渡要求。朴汪烈（Park Wang-yeol，音譯）今天以臨時引渡方式被押解回韓國。

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李在明感謝小馬可仕協助引渡朴汪烈，並表示「將追查任何危害國家的人至天涯海角」。

韓聯社報導，現年48歲的朴汪烈曾利用通訊軟體Telegram（電報）非法銷售大量毒品，因此被稱為「電報毒王」，他在Telegram的暱稱為「全世界」。

韓國總統府青瓦台發言人姜由楨在記者會中表示，毒王「全世界」今天凌晨從菲律賓被押解回國，體現政府打擊潛逃境外罪犯的決心。相關當局將清查他所有的犯行、追查共犯，以及不法收入的流向並予以嚴懲。

朴汪烈2016年在菲律賓殺害3名韓國人，並於2022年10月被菲律賓當局逮捕，被判處有期徒刑60年。他在菲服刑期間仍通過Telegram等平台，向韓國人銷售大量毒品，引發非議。

韓國法務部與警界官員對於朴汪烈涉嫌毒品交易的規模及金額不予置評。不過，有韓國媒體報導，朴汪烈每月分銷的甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）約達60公斤，市值約300億韓元（約新台幣6億3800萬元）。

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