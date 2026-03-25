尹錫悅難搞又貪吃 南韓獄警抱怨像「奧客」：還要求喝咖啡

南韓前總統尹錫悅。（美聯社）

南韓前總統尹錫悅自去年7月再次入獄後，已在首爾看守所度過約9個月。南韓前法務部監察官柳赫近日接連爆料，尹錫悅在服刑期間與獄警互動不佳，頻頻抱怨食物不夠，甚至還要求提供咖啡，被獄警形容像「奧客」，引發南韓熱議。不過尹錫悅方面隨即駁斥，強調相關說法毫無根據，屬於惡意中傷。

根據韓媒《韓民族新聞》報導，柳赫透露他從熟識的獄警口中得知，尹錫悅在面談中多半表達個人需求與不滿，完全不顧及獄警的工作辛勞。有獄警報抱怨，尹錫悅食量很大，常常抱怨餐點不夠，甚至還要求咖啡喝，被獄警形容像「奧客」。

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柳赫強調，以上說法都是轉述於與尹錫悅有接觸的獄警，並非憑空捏造，指出獄警不是會說謊的人，自己也只是把從獄警那聽到的內容，原封不動轉述出來而已。

針對指控，尹錫悅律師團迅速透過社群平台反擊，指出相關內容為未經證實的惡意傳言。辯護律師俞正花表示，尹錫悅在服刑期間均依規定行事，並未對獄警提出不合理要求，所謂「食量大」、「要求過多」等說法均屬誇大渲染，已涉及不當人格評價。

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