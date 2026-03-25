川普老巢翻盤！民主黨逆轉19％優勢 海湖莊園選區變天

圖為民主黨佛州州眾議員勝選者葛瑞格里（EmilyGregory）。她在最新特別選舉中一舉翻轉了包含川普海湖莊園在內的關鍵選區。（圖：EmilyGregory競選團隊）

民主黨翻轉美國總統川普的「大本營」！佛州一個涵蓋海湖莊園（Mar-a-Lago）的選區，在最新一場填補空缺的特別選舉中由民主黨候選人勝出，被視為對川普政治基本盤的重要訊號。

據英國廣播公司（BBC）報導，這場佛州第87選區（District 87）州眾議員席次的翻轉，反映出選民情緒的劇烈變動。就在2024年，共和黨才在該選區以19個百分點的巨大差距大勝；不到一年時間，由民主黨政治素人葛瑞格里（Emily Gregory）擊敗川普親自背書的候選人梅普爾斯（Jon Maples）。

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川普對此戰極為重視，曾特別在自家社群平台「Truth Social」發文，號召支持者現身投票；更有意角逐佛州州長的共和黨籍聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds）也為其拍攝背書影片，共和黨傾力動員最後仍無力回天。

期中選舉前哨戰 民主黨士氣大振

民主黨全國委員會（DNC）主席馬丁（Ken Martin）慶祝這場勝利時強調，選民已發出明確訊息：「如果民主黨能在川普的後院獲勝，我們在全國任何地方都能贏。」

勝選的葛瑞格里在接受美媒訪問時說，她早在9個月前就推算出有機會翻盤。

報導指出，今年11月美國將舉行國會期中選舉，改選聯邦眾議院全部席次及參議院3分之1席次。民主黨近期在多場地方特別選舉中取得進展，海湖莊園所在地選區的翻轉結果，將直接影響後續選戰觀察指標。

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