神明使者變難民？鹿「跨縣遠征大阪」遭逮回不去 奈良知事拒收

日本奈良公園裡的鹿。（美聯社）

被譽為「神明使者」的奈良鹿近期爆發「西征潮」，多頭鹿隻跨越30公里出沒於大阪街頭，甚至直逼梅田鬧區。其中一隻在大阪市城東區現蹤的鹿，已於今（25）日由大阪市府成功捕獲並安置，然而奈良縣知事山下真明確表示，不打算接回，並已將此立場告知大阪市長橫山英幸及大阪府知事吉村洋文。

綜合日媒報導，這隻「迷鹿」自昨（24）日傍晚起，便悠哉地在大阪市城東區的警察本部關目別館吃草休息。由於影響警車出勤，市府於今日下午將其引導進籠捕獲，目前安置於住之江區動物管理中心。

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對此，奈良縣知事山下真在記者會上表示，根據《文化財產保護法》，僅有位於奈良市內的鹿才被視為天然紀念物，一旦跨越縣界，就只是普通野生動物，基於行政慣例與防疫風險，奈良縣無法照單全收。

山下真坦言，這樣的說法可能顯得過於僵化，但根據全國運作慣例，從未有跨都道府縣將捕獲野生動物再放回其他地區的案例，因此難以打破這項原則。他強調，跨都道府縣移送野生動物個體極為困難，且必須考量對農林業與民眾安全的影響。

此外，他也分析，這次鹿出現在大阪，可能與奈良市內鹿群數量增加、生存競爭加劇有關；鹿跨越縣界的情況屬於過去未曾預料的新問題，最終仍將回到「如何控制奈良鹿數量」這一核心課題。

對此，大阪市長橫山英幸回應，他認為山下真是基於法律考量，評估難以接收才會拒絕，會尊重奈良方面的決定。不過他也透露，目前仍在尋求大阪府內的設施安置該鹿，並透露已獲得相關單位「正面回應」，但尚未公布具體地點。

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