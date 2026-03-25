德國總統砲轟川普 指控發動戰爭是「違反國際法」且是「災難性錯誤」

德國總統史坦麥爾指控川普發動戰爭是「違反國際法」且為「災難性錯誤」。（路透）

美國與伊朗衝突升溫，伊朗封鎖關鍵航道荷姆茲海峽，重創國際原油運輸，全球能源供應陷入緊繃。對此，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）昨（24日）對美國發出強烈批評，指控川普「違反國際法」且是「災難性錯誤」。

《路透》報導，史坦麥爾週二在柏林發表談話時指出，伊朗雖然是侵犯人權的政權，但美國與以色列的軍事行動缺乏完整戰略，直呼，美國總統川普對伊朗發動戰爭是「違反國際法」，更形容這場戰爭是「災難性的錯誤」。

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史坦麥爾強調，「我們的外交政策不會因為不將違反國際法的行為稱作違反國際法，就變得更有說服力」。對於川普以「美國目標即將遭受攻擊」為由開戰，史坦麥爾直言任何辯護都站不住腳，他警告，川普第二任期恐將導致德美關係出現重大裂痕，「正如我認為與俄羅斯關係不可能回到2022年2月24日以前，我相信跨大西洋關係也回不到2025年1月20日之前了」。

史坦麥爾說，德國軍力應成為歐洲防禦的核心，也呼籲必須從過去過度依賴俄羅斯的經驗中吸取教訓。坦言，「在科技領域對美國依賴過高，未來必須進行調整與改變」。

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