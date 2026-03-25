不忘統戰！中國古裝劇《逐玉》在台熱播 國台辦樂了「大作文章」

中國古裝劇《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜。（圖擷取自Netflix）

中國古裝劇《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜，這波熱潮也讓國台辦發言人朱鳳蓮在今（25日）發布會上大作文章，稱「兩岸同胞血脈相連、文化相通，兩岸影視合作基礎深厚、前景廣闊」。

朱鳳蓮回答中視記者提問「如何看待中國影視劇在台灣引發的關注與話題？」，回應「中國影視劇在台灣熱播，受到台灣觀眾的喜愛，充分說明中華文化是兩岸共同的根脈與歸屬，自然而然就會對優秀影視文化作品產生情感共鳴」。

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朱鳳蓮稱，這種文化認同和情感聯結是任何人都割裂不斷的。兩岸同胞血脈相連、文化相通，兩岸影視合作基礎深厚、前景廣闊。他們積極支持兩岸影視文化交流合作，歡迎兩岸藝術家、創作者和製作機構合作共創、推出更多優秀影視文化作品，為兩岸觀眾創造更多美好的時代記憶和光影享受。

發布會後，多家中國媒體如央視新聞、人民網、環球資訊、人民政協網、中國之聲、環球網、中國日報網等，都罕見發微博報導，引發中國社群高度關注。

中國各大新聞媒體罕見因為一部戲劇，共同發微博報導。（圖擷取自微博）

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