原味內褲？毛澤東「紅色內褲」被當文物陳列 全網崩潰：真希望是AI

據稱是毛澤東的紅色內褲近日在社群引發討論。（擷取X）

中國已故領導人毛澤東近日憑一件「紅色內褲」成為社群熱議話題。大批網友發現，這件鮮紅色的短褲竟被當成文物陳列在博物館內，引發眾多網友質疑畫面的真實性，甚至有人崩潰直呼「真希望這只是AI」。

一名網友近日在Threads分享，這件紅色內褲目前正陳列於中國湖南韶山毛澤東同志紀念館。畫面曝光後迅速引發網友毒舌圍觀，紛紛留言嘲諷「有滴蟲的內褲」、「真的很希望這只是AI」、「臘肉香腸外包裝」、「想到要觀覽一個不愛刷牙洗澡、牙齒發黑又禿頭的老男人穿過的紅內褲就嘔嘔嘔」、「難怪現在的超人內褲都不外穿了，原來被當成文物了」、「那些買原味內褲的怎麼不見了」。此外，也有不少網友對文物的保存狀況表示懷疑，認為「怎麼可能這麼新」，質疑可能是為了陳列而製作的替代品。

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網友的嘲諷並非空穴來風，毛澤東生前的私人醫生李志綏曾在書中披露，毛因私生活混亂且不注重個人衛生，染上了男性滴蟲病，甚至以「如果它不讓我痛，就沒關係」為由拒絕接受治療，並戲稱「在女人身體內清洗自己」。儘管當時工作人員集體反擊李志綏編造謊言，但這段野史仍讓這件紅內褲在網友眼中充滿「味道」。

綜合媒體報導，根據「毛澤東同志紀念館」介紹，這條紅色短褲應為毛澤東的「泳褲」。館方指出，毛澤東生前酷愛游泳，每逢心情不佳時常以此紓壓。館內除了展示這件泳褲，還陳列了毛澤東大量的貼身私人物品，包括洗漱用具、補丁衣物、煙具、乒乓球拍，甚至是看過的電影拷貝與醫療用具。

館方表示，展示這些私人物品旨在呈現毛澤東保持農民儉樸、戀舊的性格，甚至形容他「頑固」地保持著近乎吝嗇的儉樸，如長期睡硬板床、穿補丁布衣等。館內同時也展出郭沫若送的手錶、齊白石送的硯台等珍貴禮品。然而，這件「紅內褲」的視覺衝擊顯然已蓋過館方想傳達的儉樸形象，意外在網路上掀起一波另類討論。

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