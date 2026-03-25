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    首頁 > 國際

    俄國、香港油輪載93萬桶石油 突更改航線不再前往古巴

    2026/03/25 15:24 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯、香港油輪，載著約93萬桶石油準備前往古巴，但目前皆已改變航線。圖為俄國油輪阿納托利．科洛德金號航向轉變情況。（圖擷自「@FlconEYES」X帳號）

    俄羅斯、香港油輪，載著約93萬桶石油準備前往古巴，但目前皆已改變航線。圖為俄國油輪阿納托利．科洛德金號航向轉變情況。（圖擷自「@FlconEYES」X帳號）

    古巴在遭受美國石油制裁後陷入生存危機，俄羅斯油輪阿納托利．科洛德金號（Anatoly Kolodkin）、懸掛香港旗幟的油輪海馬號（Sea Horse），總計載著大約93萬桶石油準備前往古巴，但目前皆已改變航線。

    《UPI》報導，阿納托利．科洛德金號原本計畫向古巴運送73萬桶石油，不過已不再向古巴的馬坦薩斯港（Matanzas）駛去，目前以10至11節（約時速18.52至20.37公里）的速度朝著加勒比海中部航行。

    據了解．阿納托利．科洛德金號本來要駛向古巴時，美國財政部旋即將古巴列入禁止接收俄羅斯石油的名單內。此外，美國海軍尼采號驅逐艦在巴哈馬附近現身，以大約10節的速度向加勒比海中部移動，尚不清楚俄油輪更改航線是否和此有關。

    至於香港海馬號油輪，原先載著20萬桶石油航向古巴，如今已轉為前往委內瑞拉。自今年1月以來，由於無法取得委內瑞拉、墨西哥的原油供應，古巴全國停電和燃料短缺的情況日益嚴重。

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