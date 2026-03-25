台入境卡擬改「南韓」！ 韓媒社論質疑自家外交部「之前都在做什麼」

南韓電子入境卡截至2026年3月22日晚間6時仍在「出發地」一欄將台灣標註為「中國（台灣）」。（圖取自南韓電子入境卡網站）

南韓電子入境卡將台灣列為「CHINA（TAIWAN）」，我國外交部祭出反制，若韓方在31日前未正面回應，我方將把台灣出入境文件中對南韓的標注改為「KOREA（SOUTH）」。韓媒《中央日報》24日發表社論稱台此舉可謂最後通牒，痛批南韓外交部應對不足，「此前都在做什麼？」籲韓方務實調整系統標注，展現外交智慧。

這篇社論 指出，繼本月初將外國人居留證上的「韓國」名稱改為「南韓」之後，台灣方面表示將把反制範圍擴大至入境申報表，這可謂是最後通牒。稱此次事件起因可追溯到去年2月，當時南韓法務部在系統調整過程中，將國家選項列表中的台灣標注為「CHINA（TAIWAN）」。在過去使用手寫申報表時並無問題，但在改為從預設國家列表中選擇的過程中，將台灣歸入中國的下位類別，「這觸怒了台灣的自尊。」

社論續指，對比其他國家做法，台灣可能認為南韓對其「區別對待」。社論以美國、日本及歐洲多國為例，稱雖未與台灣建立正式外交關係，但在出入境系統等實際事務中，通常仍將其單獨標注為「TAIWAN」。相比之下，南韓政府的應對難免被批評為過於僵化。

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社論並談到，台灣外交部長林佳龍提起過去曾根據南韓請求將「漢城」改為「首爾」，將「南韓」改為「韓國」，以此強調雙方的合作歷史，並表達不滿情緒。

社論認為，問題曝光後，南韓外交部門的應對存在不足，面對台灣持續提出更正要求，南韓政府實際上對此事置之不理。在台灣最終更改居留證標注，並不斷擴大施壓力度的過程中，政府究竟投入多少實質性的溝通與解決努力，令人質疑。強調政府未能妥善處理，反而激起兩國民眾的情緒，甚至引發國家名稱被降格的風險，令人遺憾。

社論總結，南韓政府在尊重「一個中國」原則的同時，應在台灣提出的期限內，以務實方式調整系統標注，展現外交智慧。「外交不是意氣之爭」，絕不能讓南韓國民在前往台灣旅行時，國籍被標注為「南韓」而遭受屈辱。

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