談張雪峰跑步猝死 中國格鬥網紅徐曉冬：幾類人要注意

中國41歲千萬粉絲網紅張雪峰跑步猝死，徐曉冬建議有幾類人要注意跑步的風險。圖為張雪峰去年在無錫半馬賽後受訪。（圖擷自bilibili）

中國41歲千萬粉絲網紅張雪峰，曾放話若共軍武力侵台，將捐出至少1億人民幣（約新台幣4.63億元）幫忙國家，但他24日卻傳出跑步時身體不適，雖緊急就醫仍不治。對此，以「打假」中國傳統武術走紅的格鬥狂人徐曉冬，建議有幾類人要注意跑步的風險。

張雪峰生前熱愛跑步，過去在直播時曾有觀眾提醒他嘴唇發紫可能心臟不好，當時他激動駁斥自己是跑馬拉松的，不可能心臟不好。不過，張雪峰去年3月在江蘇省參加無錫半馬，以2小時50分完賽，對比他2020年全馬4小時左右的成績來說配速慢了不少，尚不知道是否當天是休閒跑抑或身體已有問題。

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中國網路有不少人猜測，張雪峰是在長期睡眠不足下仍堅持跑步因此出事，徐曉冬則呼籲體重過重、具有家族心臟病史、平常沒有運動習慣、大於40歲者，建議就不要進行過多的長跑了，對40歲以上、過胖者來說，通常每週跑2次、每次3至5公里即可。

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