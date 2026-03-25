走過近60年撐不住……東京澀谷必逛知名百貨將熄燈

西武涉谷百貨公司驚傳將於9月底熄燈。（擷取自官方X）

位於日本東京澀谷車站附近、營運近60年的指標性百貨「西武澀谷店」，今（25）日傳出將於今年9月底正式熄燈。

綜合日媒報導，百貨營運商「そごう・西武」（SOGO&SEIBU）表示，由於近年周邊商業設施競爭加劇導致盈利能力下降，加上在澀谷地區再開發的過程中，與土地及建物的地權人未能就租賃契約達成協議，最終決定於9月結束營業，預計約230名員工將調派至其他據點。

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此次結束營業的範圍涵蓋，販售食品與化妝品的「A館」、雜貨為主的「B館」及停車場館，總營業面積約3萬2000平方公尺。不過，由公司持有不動產的鄰近設施如「Loft館」及「Movida館」，短期內仍會維持營運。

西武澀谷店自1968年開業以來，坐落於JR澀谷站前精華地段，長年被視為「年輕文化與流行的象徵」。然而，隨著近年澀谷SCRAMBLE SQUARE等新型大型商業設施陸續開幕，當地競爭進入白熱化。

此外，母公司隸屬於美國投資基金的「そごう・西武」透露，未來將進一步集中經營資源，全力推動旗下旗艦店「西武池袋本店」的改裝計畫。

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