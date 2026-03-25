美以立場分歧！美伊談判緊鑼密鼓 BBC：納坦雅胡有壓力

以色列專家認為，美伊談判是美國總統川普尋求擺脫伊朗戰爭的跡象，也顯示以色列與美國的目標開始出現分歧。圖為以色列總理納坦雅胡。（美聯社）

美國、以色列與伊朗爆發衝突後，近日傳出美國與伊朗已接觸、正進行談判。對此英國廣播公司（BBC）表示，談判將讓以色列總理納坦雅胡面臨壓力，因為他想繼續對伊朗進行軍事行動。

根據《BBC》報導，以色列專家認為，談判是美國總統川普尋求擺脫伊朗戰爭的跡象，也顯示以色列與美國的目標開始出現分歧。

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以色列前軍事情報官員、現任特拉維夫大學巴勒斯坦研究中心主任米爾斯坦（Michael Milstein）表示，納坦雅胡不想達成停戰相關協議，而川普的立場與他的立場之間存在矛盾。

米爾斯坦指出，納坦雅胡想讓伊朗戰爭持續下去，因為他曾承諾此戰爭將終結以色列面臨的生存威脅，甚至可能促成伊朗政權更迭。但現在實際情況發展，與他的承諾存在巨大差距。

米爾斯坦聲稱，若川普真找到結束戰爭的方法，納坦雅胡可能會陷入兩難的境地。

米爾斯坦說：「這是個兩難困境，如果進行談判，他（納坦雅胡）就無法繼續推動戰爭。他明白自己必需接受這個現實。」

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