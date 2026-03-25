「歷史性機遇」！《紐時》曝沙國王儲催川普繼續轟伊朗

美國總統川普2025年在白宮會見沙烏地​​阿拉伯王儲穆罕默德。（美聯社資料照）

中東戰火持續升溫，美媒引述知情人士揭露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促美國總統川普繼續對伊朗戰爭，強調必須堅持徹底摧毀伊朗的強硬派政府。他認為，美以軍事行動為重塑中東帶來一個「歷史性機遇」。

《紐約時報》 引述消息指出，穆罕默德認為，伊朗對波斯灣地區長期構成威脅，只有推翻其政府才能消除。然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）雖同樣將伊朗視為長期威脅，但認為一個陷入嚴重內亂而無力威脅以色列的失敗伊朗政權就是勝利。

報導指出，川普有時似乎願意結束戰爭，但穆罕默德認為這是錯誤之舉，並敦促對伊朗能源基礎設施發動攻擊，以削弱德黑蘭政府。據了解美方官員的人士透露，穆罕默德主張美國應考慮派兵進入伊朗，奪取能源基礎設施並迫使伊朗政府下台。

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熟悉沙烏地阿拉伯政府的人士表示，穆罕默德可能原本希望避免戰爭，但他擔心如果川普現在退縮，沙烏地阿拉伯和中東其他國家將不得不獨自面對一個更加膽大妄為且憤怒的伊朗。他們認為，半途而廢的進攻，將使沙烏地阿拉伯頻繁遭受伊朗襲擊，這種局面也可能導致伊朗保留定期關閉荷姆茲海峽的能力。

分析人士表示，沙烏地阿拉伯官員擔心，即使伊朗政府倒台，其軍隊殘部或權力真空中新出現的民兵組織仍將繼續攻擊沙烏地阿拉伯，並很可能將目標鎖定在石油設施上，透露穆罕默德將這場戰爭視為提升沙烏地阿拉伯在中東影響力的機會，並相信即使戰爭持續，該國也有能力保護自己。

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