受油價飆升影響 川普支持率跌至36％、創上任後新低

路透與益普索最新民調顯示，川普支持度跌至36％，創下第二任期新低。（美聯社）

中東戰事尚未停歇，荷姆茲海峽航運中斷影響全球經濟、油價飆升，路透與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普支持度跌至36％，創下第二任期新低。

根據《路透》報導，美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊後，燃油價格大幅上漲，美國民眾對川普在經濟與生活成本方面的施政表現明顯變差。路透與益普索於本月20日至23日進行調查，僅有25％的受訪者認可川普在應對生活成本問題上的表現，只有29％的民眾認可川普的經濟治理表現，這是川普兩任總統任期中的最低點，同時也低於前總統拜登在經濟表現上的支持度。

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民調顯示，已有約63％的美國人認為美國經濟「有些疲軟」或「非常疲軟」，在這大群體中，包括40％的共和黨人、66％的獨立人士和84％的民主黨人。

川普上任之初的整體支持度為47％，自去年夏天以來，支持度穩定維持在40％左右，此次川普支持度降至36％，是他第二任期最低，不過這數字仍高於他第一任期的最低點33％，也略高於拜登的最低點35％。

另外，約46％的受訪者認為，伊朗戰爭長期下來會降低美國的安全感；僅26％的受訪者認為戰爭會讓美國更安全，其餘受訪者則認為戰爭的影響不大。

此次民調共收集1272名美國成年人的線上意見，抽樣誤差約為正負3個百分點。

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