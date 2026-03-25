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    首頁 > 國際

    黎巴嫩下令驅逐伊朗大使　真主黨籲收回成命

    2026/03/25 05:12 中央社

    黎巴嫩外交部今天宣布驅逐新任伊朗大使後，黎巴嫩的武裝團體「真主黨」（Hezbollah）形容此舉「是罪過」，並呼籲「立刻收回成命」。

    法新社報導，自以色列與真主黨爆發新一輪戰爭以來，黎巴嫩外交部採取最新且前所未有的措施：把駐黎伊朗大使列為「不受歡迎人物」（persona non grata），限他本月29日前離境。

    獲伊朗支持的真主黨，透過聲明呼籲黎巴嫩當局收回成命，聲稱「因為這道命令後果危險」，並形容這項決策「是國家與戰略罪行」。

    對此，黎巴嫩外交部在另一份聲明澄清，這項決定並不構成與伊朗斷交，「而是針對大使違反外交禮儀與其作為駐黎巴嫩大使的義務所採取的措施」。

    黎巴嫩外交部先前指控伊朗大使的言論「干涉黎巴嫩內政與評價政府決策」。

    黎巴嫩本月稍早曾召見伊朗代辦，因為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolution­ary Guards）聲稱與真主黨同步向以色列發射飛彈。

    而黎巴嫩政府本月5日決定，禁止伊朗革命衛隊在國內從事任何活動，同時採取前所未有的措施：禁止真主黨從事軍事活動並呼籲真主黨繳械。（編譯：楊惟敬）1150325

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