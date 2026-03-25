伊朗議長卡利巴夫長袖善舞 但也深陷暴力鎮壓與貪腐指控

據稱川普政府正評估將伊朗國會議長卡利巴夫視為潛在的合作夥伴。（路透檔案照）

據稱川普政府正評估將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，美聯社報導，早在成為國會議長之前，卡利巴夫便已施展近20年的魅力攻勢，將自己塑造成西方可以打交道的強硬派。

2008年，他告訴英國泰晤士報，希望西方改變對伊朗的態度，信任伊朗內部存在透過對話解決問題的聲音。

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報導指出，隨著美國和以色列聯手打擊伊朗引發的戰爭進入第4週，這位64歲的飛行員兼前革命衛隊（Revolutionary Guard）指揮官，否認與美國進行對話的說法；此前有報導指出，他被提議做為華府的談判對象。

在2月28日以色列空襲擊斃86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為新任最高領袖，儘管他在卡利巴夫多次失敗的總統競選活動中一直支持他，但卡利巴夫在伊朗神權體制中擁有多少權力，依然存在疑問，甚至連穆吉塔巴的地位也存在不確定性。

伊朗神權政治內部的多個權力中心，現在可能正在爭奪對這個伊斯蘭共和國的控制權。同時，卡利巴夫被控暴力鎮壓呼籲改革政府的抗議者，在任職期間也深陷貪腐指控的漩渦中。

美國總統川普可能只是在尋找伊朗版的委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。今年1月，美軍抓捕當時的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，由她接管政權。

分析師魯賓（Michael Rubin）指出，許多伊朗人鄙視卡利巴夫，但外交官認為他很務實，「這些外交官將務實主義與機會主義混為一談。卡利巴夫是個倖存者。他在川普身上看到一個可以幫助他實現哈米尼拒絕給予他之物的人：總統職位或某種同等的過渡領導角色。」

據信與革命衛隊關係密切的伊朗半官方組織「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim），24日將西方媒體的報導，描述為1枚「政治炸彈」，旨在使該國領導層陷入混亂；「將卡利巴夫指為談判對象，是為了呈現一個矛盾且不團結的伊朗形象。提及卡利巴夫的名字，顯然是為了在伊朗內部製造分裂，並挑起政治勢力之間的衝突。」

卡利巴夫於1961年8月23日出生於伊朗東北部呼羅珊省（Razavi Khorasan）的托爾卡貝市（Torqabeh），他的父親是1名店主，而非在1979年伊斯蘭革命中奪取政權的什葉派神職人員。

卡利巴夫與他那一代的許多年輕人一樣，他在1980年代兩伊戰爭期間加入革命衛隊，並迅速晉升。衝突結束後，他擔任革命衛隊旗下建設部門「哈塔姆安比亞」（Khatam al-Anbia）的負責人數年，領導重建工作。

卡利巴夫接受過飛行員訓練，隨後擔任革命衛隊空軍的負責人。1999年，在德黑蘭學生抗議政府關閉1家改革派報紙，以及隨後安全部隊的鎮壓期間，他與人連署寫信給改革派總統哈塔米（Mohammad Khatami）。

這封信警告哈塔米，除非他同意鎮壓示威活動，否則革命衛隊將獨力採取行動。圍繞著這些抗議活動的暴力事件導致數人死亡、數百人受傷、數千人被捕。

卡利巴夫隨後成為伊朗警察總長，推動警力現代化並實施該國的110緊急報案電話。然而，後來1段卡利巴夫與革命衛隊志願民兵組織「巴斯杰」（Basij）成員會議的錄音外洩，他在錄音中聲稱曾在2003年下令對示威者開槍，並讚揚在伊朗2009年「綠色運動」（Green Movement）抗議中使用暴力鎮壓。

伊朗時任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在2017年總統大選辯論中與他交鋒時，曾暗示2003年的事件：「有一種說法是，你當時說應該讓學生們過來，然後我們就可以對他們進行鉗形攻勢，解決這件事。」

在2005年至2017年擔任德黑蘭市長期間，卡利巴夫面臨貪腐指控，其中包括大約350萬美元被捐贈給由其妻子經營的基金會。

然而，他也利用自己的知名度前往參加世界經濟論壇（WEF），甚至在接受金融時報訪問時讚揚紐約市，引起其他強硬派側目。他的反對者聲稱，卡利巴夫就像伊朗末代國王巴勒維（Reza Pahlavi）。

卡利巴夫並未斷然拒絕這種比較。他在2008年接受金融時報訪問時，將自己塑造成強硬派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）的替代人選：「當社會的利益在於執行1項計畫時，我就會非常堅定，幾乎不展現任何彈性，也不容許這種集體共識受到破壞或混亂。」

卡利巴夫先後參加2005年、2013年、2017年與2024年的總統選舉，根據「維基解密」（WikiLeaks）公布的外交電報，儘管這些競選活動均告失敗，美國外交官仍暗示他享有穆吉塔巴．哈米尼的支持。

隨著穆吉塔巴成為伊朗的新任最高領袖，卡利巴夫的地位可能會大幅提升。隨著媒體報導暗示卡利巴夫可能是美國政府的接觸對象，川普收回要求伊朗開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的48小時最後通牒。卡利巴夫本人則否認有任何談判正在進行。

令人驚訝的是，與伊朗政府內部的許多官員不同，卡利巴夫的名字並未出現在任何美國的懸賞名單上。目前也不清楚以色列是否將卡利巴夫視為暗殺目標。做為國會議長，卡利巴夫讚揚巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）在2023年10月對以色列的襲擊，指此表明「猶太復國主義政權在被殲滅的那一天之前將永無寧日」。

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