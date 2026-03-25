香港書店販售《黎智英傳》涉危害國安 負責人、職員遭拘捕

香港警務處國家安全處逮捕獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴，指該書店販售《黎智英傳》涉嫌危害國家安全。（取自讀書共和國網路書店官網）

香港「明報」、「棱角媒體」等報導，香港警務處國家安全處24日搜查深水埗大南街獨立書店「一拳書館」，理由是該書店被指出售「煽動刊物」，負責人龐一鳴及3名女職員被捕。

據報導，警方以涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪，在現場查獲一批具煽動意圖的書籍，據悉包括由「壹傳媒」前董事祁福德（Mark L. Clifford）撰寫的《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》（The Troublemaker: How Jimmy Lai Became a Billionaire, Hong Kong's Greatest Dissident, and China's Most Feared Critic）。該書收錄黎智英的生平、創業經歷及媒體事業歷程，也包括他投身香港民主運動的相關事件。

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據了解，有媒體到店採訪，但店內無人，並已拉上鐵閘，閘上貼有告示，寫明「突發事故，休息一天，抱歉不便」。

《黎智英傳》作者、香港自由委員會基金會（CFHK）主席祁福德表示，出售1本關於因新聞工作及推廣言論自由而入獄人士的傳記，竟引發「煽動罪」指控，具有諷刺意味。他指出，香港言論自由已大幅倒退，連賣1本書都可能被視為危害國家安全。

祁福德表示，其作品曾遭親北京媒體攻擊，販售書店也受到暗示性威脅，因此「一拳書館」案並非孤立事件，而是持續打壓的一部分；拘捕行動違背中國對香港民眾的承諾，即在英國殖民統治結束後，「港人治港」、維持自由。

他也對龐一鳴及員工表示同情，指出該書店因舉辦活動及販售《黎智英傳》，多次遭當局騷擾，但強調言論自由是港人的基因，持續拘捕無法摧毀香港追求自由的精神。

「一拳書館」目前涉及另一宗案件。該書店被指去年舉辦西班牙文興趣班，並聘用教職員，龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司，共涉及5項與「教育條例」下「管理未經註冊學校」的傳票控罪。案件本月11日在九龍城裁判法院開審，將於4月10日裁決。

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