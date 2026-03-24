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    伊朗革命衛隊掌權談判急遽強硬 恐要求美國重大讓步

    2026/03/24 23:43 國際新聞中心／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊的決策影響力與日俱增，若伊朗與美國談判，將要求華府做出重大讓步。（路透檔案照）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊的決策影響力與日俱增，若伊朗與美國談判，將要求華府做出重大讓步。（路透檔案照）

    德黑蘭的3名高層消息人士表示，自戰爭爆發以來，伊朗的談判立場急遽強硬，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對決策的影響力與日俱增；一旦調停努力促成認真談判，伊朗將要求美國做出重大讓步。

    路透報導，3名以色列高階官員24日也表示，儘管美國總統川普似乎決心達成協議，但德黑蘭不太可能同意美國的要求，包括終止彈道飛彈與核計畫。

    消息人士指出，在與美國的任何會談中，伊朗不僅會要求結束戰爭，還會要求可能踩到美國總統川普紅線的讓步，即保證未來不採取軍事行動、賠償戰時損失，以及正式控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

    此外，伊朗也將拒絕對其彈道飛彈計畫的任何限制進行談判；在上月美國與以色列發動攻擊時正在進行的會談中，這個問題一直是德黑蘭的紅線。

    川普23日表示，在戰爭爆發逾3週後，華府已經與德黑蘭進行「非常、非常強而有力的對話」，但伊朗已公開否認此事。

    這3名高層消息人士表示，伊朗僅與巴基斯坦、土耳其及埃及進行初步討論，探討是否具備與美國就結束戰爭進行會談的基礎。

    1名歐洲官員23日表示，儘管伊朗與美國之間沒有直接談判，但埃及、巴基斯坦與波斯灣國家正在傳遞訊息。1名巴基斯坦官員與另1名消息人士也表示，關於結束戰爭的直接會談，最快可能於本週在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行。

    這3名伊朗消息人士表示，如果安排任何此類會談，伊朗將派遣國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）與外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）出席，並警告任何決定最終，都將取決於強硬派的伊斯蘭革命衛隊。

    伊朗使用彈道飛彈以及有效封鎖荷姆茲海峽的能力，一直是其對美以打擊最有效的回應。分析人士指出，如果伊朗同意放棄這些能力，將使其在面對進一步攻擊時毫無防備能力。

    伊朗戰略家可能也不願信任與美國和以色列達成的協議，因為去年在一項稍早的協議之後，儘管當時正參與會談，他們仍遭到攻擊。他們也看到以色列在黎巴嫩與加薩走廊停火後，仍繼續打擊當地。

    伊朗高層消息人士表示，在伊朗內部，國內的隱憂也限制了德黑蘭在談判中的迴旋空間，包括革命衛隊日益擴大的影響力，以及新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）自任命以來從未露面所反映的領導核心不確定性。

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