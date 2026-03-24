阿聯斡旋 阿富汗釋放美國公民語言學研究員柯益爾

美國公民柯益爾（左）在喀布爾機場獲釋後，與美國前阿富汗問題特使扎爾邁·哈利勒扎德（右）一同向媒體發表講話。 （法新社）

阿富汗的塔利班（Taliban）政府今天宣布，釋放已遭到拘留1年多的美國公民柯益爾（Dennis Coyle）。這名現年64歲的語言學研究員在家屬請求及阿拉伯聯合大公國斡旋下獲釋。

法新社的1個團隊回報，柯益爾在美國前阿富汗事務特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）陪同下，出席在阿富汗首都喀布爾機場舉行的簡短記者會，他看來鬆一口氣。

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塔利班政府外交部透過聲明表示，柯益爾的家屬致函阿富汗最高領袖，請求為了開齋節釋放及赦免他；「阿富汗伊斯蘭大公國最高法院認定他的拘留期已足夠，決定予以釋放」。

聲明還說，這項決定是基於人道及展現「善意」，並由阿聯促成。

阿富汗外交部是在部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）與哈里札德、阿拉伯聯合大公國駐阿富汗大使科特比（Saif Mohammed Al-Ketbi）及柯益爾的1名家人共同開會後，宣布柯益爾獲釋消息。

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