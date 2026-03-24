俄飛彈無人機襲烏釀5死 摩爾多瓦連接歐盟輸電線中斷

烏克蘭外交部長西比哈指控莫斯科「蓄意」以平民為攻擊目標。 （法新社）

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天凌晨對國內多地發動近幾週來最大規模的飛彈及無人機攻擊，至少造成5人死亡、20餘人受傷，並癱瘓一條摩爾多瓦與歐盟成員國羅馬尼亞之間的輸電線路。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及該國空軍表示，俄羅斯夜間共發動超過390架攻擊型無人機及34枚各類型飛彈，包括彈道飛彈、巡弋飛彈及空射導引飛彈。

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烏克蘭空軍說，已攔截365架無人機及25枚飛彈。澤倫斯基在社群媒體上表示，全國各地正展開搜救行動，「（從俄羅斯空襲烏克蘭）這些數字清楚顯示，我們需要更多防護措施，以拯救民眾免受俄羅斯攻擊」。

路透社報導，俄羅斯空襲烏克蘭多地，不僅造成房屋受損，並影響能源供應，包括摩爾多瓦與歐盟之間的一條輸電線路在內。

摩爾多瓦從鄰國羅馬尼亞進口電力，主要是通過一條穿越烏克蘭南部的電纜線輸送。

摩爾多瓦外交部長波普索伊（Mihai Popsoi）表示，連接羅馬尼亞和摩爾多瓦能源系統的伊薩克恰–武爾卡內斯蒂輸電線路（Isaccea–Vulcanesti power line）受到影響。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）說，摩爾多瓦與歐洲的關鍵輸電線路因這起夜間空襲而中斷。總理蒙特雅努（Alexandru Munteanu）則表示，將宣布能源領域進入緊急狀態。

在烏克蘭南部的札波羅熱市（Zaporizhzhia），法新社記者目睹遭俄軍攻擊的高樓住宅起火，窗戶與陽台全數被炸毀，濃厚的灰煙自建築物中不斷竄出。札波羅熱州長表示，「飛彈加上無人機的大規模襲擊」造成1人罹難、至少9人受傷。

在烏克蘭中部的波塔瓦州（Poltava），當地緊急救援單位指出，有2人喪生、12人受傷，其中包括一名5歲兒童，現已送入加護病房。

烏克蘭東部哈爾科夫州（Kharkiv）一班列車的車廂遭無人機擊中，當地檢察官辦公室表示，一名61歲乘客「當場死亡」。

這起在黑夜發動的攻擊，正值烏克蘭擔憂隨著美國防空系統提供的防禦因中東戰爭而減少，烏克蘭將更難抵擋俄羅斯持續不斷的空襲。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）指控莫斯科「蓄意」以平民為攻擊目標。

為結束俄烏4年來的戰爭，莫斯科當局與基輔方面先前在美方斡旋下，已進行第3輪談判，但談判因中東戰事而受阻。

烏克蘭代表團上週末前往美國，試圖重啟談判進程，但未立即取得進展。

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