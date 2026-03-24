中東逾40個能源資產遭戰爭重創 IEA：全球供應鏈恐長期混亂

圖為阿拉伯聯合大公國富查伊哈港出口碼頭，在遭伊朗攻擊後發生大火。（美聯社）

中東戰火已邁入第4週，國際能源總署（IEA）秘書長比羅爾（Fatih Birol）表示，中東9國有超過40個能源資產遭戰爭「嚴重或非常嚴重」損壞，需要漫長的修復時間，這意味了即便戰爭結束，全球供應鏈的混亂狀態，可能還要持續更久。

比羅爾23日在澳洲全國記者俱樂部上表示，能源資產的損壞，意味了油田、煉油廠和輸送管道需要漫長的修復時間。

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邁入第4週的伊朗戰爭已經擾亂了整個能源供應鏈，荷姆茲海峽幾乎全面封鎖，導致石油、天然氣和燃料價格暴漲。比羅爾指出，目前的供應鏈混亂狀態，相當於1970年代的2次石油危機和俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後的天然氣危機「疊加在一起」。

比羅爾說：「不僅是石油和天然氣，全球經濟的一些重要動脈，如石化產品、肥料、硫磺、氦氣等，這些產品的貿易也都中斷，這對全球經濟將產生嚴重後果。」

比羅爾表示，亞洲是這波能源危機的最大受害者，因為亞洲國家高度依賴中東進口石油。被問及中國決定限制燃料出口的問題，他指出，全世界需要共同面對這次能源危機。

比羅爾指出：「每個國家會先關注自己國內的利益，但在如此情況下，實施嚴格的出口限制沒有道理，可能不是一件會讓國際社會加分的事情。」

IEA本月初宣布將釋出創紀錄的4萬桶戰略儲油，以協助紓緩供應鏈壓力，並抑制伊朗戰爭引發的價格飆漲。

比羅爾表示，如果未來幾天或幾週，伊朗戰爭進一步干擾全球能源市場，必要時將再度釋出戰略儲油，但解決這次能源危機的唯一長久之道，就是保持荷姆茲海峽的暢通。

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