南韓MBC電視台告BiliBili終勝訴 中國法院認證「B站協助侵權」

MBC於5年前針對中國影音分享平台嗶哩嗶哩提起的版權侵權之訴，終於在23日取得最終勝訴。（彭博）

南韓電視台MBC（文化廣播公司）針對中國影音分享平台嗶哩嗶哩（BiliBili，B站）提起版權侵權訴訟，纏訟5年，近日取得最終勝訴。這項判決不僅是MBC歷時5年的維權成果，更體現了國際版權公約在中國的落實，可能將對長期規避責任的多數平台營運商造成重大打擊。

根據《Mediaus》報導，MBC早於2021年便指控其內容在未經許可的情況下，被用戶隨意於嗶哩嗶哩平台傳播，並針對此侵權行為向中國法院提起訴訟。儘管一審法院已認定嗶哩嗶哩構成侵權，但MBC認為判決未能充分體現著作權保護責任，因此決定繼續提起上訴。

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隨後，MBC終於在23日宣布再次勝訴。中國江蘇省高級人民法院在終審中認定，嗶哩嗶哩在明知侵權內容會被大規模傳播的情況下，卻未採取適當措施，確實構成幫助、教唆他人的「協助侵害」之侵權概念，應加強對其行為的法律約束力。

終結平台「免責」身分

MBC針對上訴原因作出解釋，表示考慮到涉案影視內容在中國市場具有極高的知名度與商業價值，且在平台上已長期累積達數千次的傳播規模，法院認定平台不能再持僥倖心態，以「用戶上傳、僅提供存儲空間」為由降低其監管責任。法院的裁決明確界定了平台運營商應盡的「注意義務」邊界。

MBC也指出，法院在判決中特別剖析其運作結構，強調演算法推薦與頻道構成等機制，在侵權行為的擴散中扮演了實質性推手。這項裁決也確切貫徹了中國作為《伯爾尼公約》與《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPS協定）締約國的義務。法院在判決中明確保障了外國版權所有者應享有與國內公民同等的法律保護。

MBC人員進一步強調，這種平台運營商一方面透過對內容分發，施加重大影響並從中謀取暴利，另一方面卻試圖逃避責任的局面，往後將不再被容忍。MBC同時表現強硬的維權決心，聲明無論未經授權的侵權行為是發生在韓國國內還是國際市場，都將採取一切必要的法律措施，追究責任到底。

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