中國駐日使館被持刀闖入 小粉紅叫囂解放軍出兵「消滅軍國主義」2026/03/24 19:46 即時新聞／綜合報導
位於日本東京的中國駐日大使館。（資料照，路透）
位於日本東京的中國駐日大使館今（24日）聲稱，被一名自稱是「現役自衛隊官員」的20多歲男子持刀闖入，還揚言殺死中國外交人員。中國外交部痛斥這是「新型軍國主義」在日本擴張並帶來實質危害；小粉紅也在社群媒體洗版叫囂，中國解放軍有合理出兵消滅日本的理由。
綜合日媒報導，根據中國駐日大使館的說法，今日上午一名可疑男子翻牆闖入館內後，當場放話威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員，同時自稱他是一名日本現役自衛隊官員。最終男子被館內人員制伏，並被查獲攜帶刀具等武器，東京警視廳獲報趕赴現場，調查男子犯案經過與動機；日本防衛省回應，正在確認這名男子的真實身分。
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中國外交部發言人林劍在今日例行記者會表示，北京當局對此事深感震驚，已向日方提出嚴正抗議，痛批這起惡劣事件不僅嚴重違反《維也納外交關係公約》，還充分暴露出日本國內極右翼思想和勢力十分猖獗，導致「新型軍國主義」乘勢為患，更顯示日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係的重大核心問題上，出現錯誤政策流毒深重。
林劍要求，日本政府必須針對這起事件展開全面徹查、嚴懲有關人員，並向中方提供負責任的完整說明，給中方一個負責任的交代，同時必須在對中政策上「反思糾錯」，從根本上杜絕此類事件再次發生。不僅如此，林劍還向各國記者鄭重強調，國際社會應「高度警惕」日本國內，出現「加速右傾化」和「自衛隊擴軍失管」的危險動向。
微博、抖音、小紅書等中國社群平台，「軍國主義復活」、「一日本人威脅要殺中國外交人員」等相關字，迅速衝上熱搜排行榜。大批仇日小粉紅發文叫囂，這起事件足以讓中國解放軍出動，踏平小日鬼子的島國，「高市早苗政府加速右傾，拒不反省侵略歷史」、「軍國主義正在復活，高市的講話充滿對中國的敵意，我們一定要提高警惕」、「代表日本考慮派兵去荷姆茲海峽掃雷是假，軍國主義復活是真，要嚴厲打擊」、「這個事件證明，日本社會有深刻的仇恨教育，有極其嚴重的軍國主義復活思想土壤」。
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外交部報道官：3月24日午前、自衛隊の現役幹部を自称する不法者が塀を乗り越え、中国駐日本大使館に強引に立ち入った。この人は自身の行為が違法であることを認め、いわゆる「神がみに代わって」中国外交官を殺害すると脅迫した。この事件に対し、中国側は驚きを禁じえなく、日本側にはすでに厳重な申… https://t.co/CAUDqPUbZX— 中華人民共和国駐日本国大使館 （@ChnEmbassy_jp） March 24, 2026
【けが人なし】中国大使館に男侵入、刃物所持か 自衛隊関係者との情報もhttps://t.co/Nby09zQ8Ow— ライブドアニュース （@livedoornews） March 24, 2026
24日、東京・港区の中国大使館に男が侵入する事件が発生。男は自衛隊の関係者という情報や刃物を所持していたという情報もあり、警視庁などが詳しい状況を調べている。
中国大使館敷地に男が侵入 現場で取り押さえられる 東京 港区https://t.co/9uB4zYkDtz #nhk_news— NHKニュース （@nhk_news） March 24, 2026
【速報】中国大使館に男侵入…刃物所持か “自衛隊関係者”との情報もhttps://t.co/x8kaC64QlN— 日テレNEWS NNN （@news24ntv） March 24, 2026
中國駐日大使館被人持刀闖入，嫌犯據傳疑似現役自衛隊官員，引爆大批仇日小粉紅洗版砲轟。示意圖。（資料照，法新社）