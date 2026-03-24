中國駐日使館被持刀闖入 小粉紅叫囂解放軍出兵「消滅軍國主義」

位於日本東京的中國駐日大使館。（資料照，路透）

位於日本東京的中國駐日大使館今（24日）聲稱，被一名自稱是「現役自衛隊官員」的20多歲男子持刀闖入，還揚言殺死中國外交人員。中國外交部痛斥這是「新型軍國主義」在日本擴張並帶來實質危害；小粉紅也在社群媒體洗版叫囂，中國解放軍有合理出兵消滅日本的理由。

綜合日媒報導，根據中國駐日大使館的說法，今日上午一名可疑男子翻牆闖入館內後，當場放話威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員，同時自稱他是一名日本現役自衛隊官員。最終男子被館內人員制伏，並被查獲攜帶刀具等武器，東京警視廳獲報趕赴現場，調查男子犯案經過與動機；日本防衛省回應，正在確認這名男子的真實身分。

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中國外交部發言人林劍在今日例行記者會表示，北京當局對此事深感震驚，已向日方提出嚴正抗議，痛批這起惡劣事件不僅嚴重違反《維也納外交關係公約》，還充分暴露出日本國內極右翼思想和勢力十分猖獗，導致「新型軍國主義」乘勢為患，更顯示日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係的重大核心問題上，出現錯誤政策流毒深重。

林劍要求，日本政府必須針對這起事件展開全面徹查、嚴懲有關人員，並向中方提供負責任的完整說明，給中方一個負責任的交代，同時必須在對中政策上「反思糾錯」，從根本上杜絕此類事件再次發生。不僅如此，林劍還向各國記者鄭重強調，國際社會應「高度警惕」日本國內，出現「加速右傾化」和「自衛隊擴軍失管」的危險動向。

微博、抖音、小紅書等中國社群平台，「軍國主義復活」、「一日本人威脅要殺中國外交人員」等相關字，迅速衝上熱搜排行榜。大批仇日小粉紅發文叫囂，這起事件足以讓中國解放軍出動，踏平小日鬼子的島國，「高市早苗政府加速右傾，拒不反省侵略歷史」、「軍國主義正在復活，高市的講話充滿對中國的敵意，我們一定要提高警惕」、「代表日本考慮派兵去荷姆茲海峽掃雷是假，軍國主義復活是真，要嚴厲打擊」、「這個事件證明，日本社會有深刻的仇恨教育，有極其嚴重的軍國主義復活思想土壤」。

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中國駐日大使館被人持刀闖入，嫌犯據傳疑似現役自衛隊官員，引爆大批仇日小粉紅洗版砲轟。示意圖。（資料照，法新社）

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