中國大舉測繪深海地圖 劍指美軍布局潛艦戰

中國正在太平洋、印度洋及北極海進行大規模海底測繪與監測行動。海軍專家指出，中方藉此建立詳細的海況資訊，對於未來與美國及其盟友進行潛艦作戰至關重要。圖為中國海洋大學的科研船「東方紅3號」。（路透檔案照）

中國正在太平洋、印度洋及北極海進行大規模海底測繪與監測行動。海軍專家指出，中方藉此建立詳細的海況資訊，對於未來與美國及其盟友進行潛艦作戰至關重要。

以中國海洋大學的科研船「東方紅3」為例，路透社檢視船隻追蹤數據發現，該船在2024年至2025年間，頻繁往返於台灣周邊海域、美軍據點關島以及印度洋戰略水道。

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根據中國海洋大學，該船2024年10月曾前往日本附近海域，檢查一組具備識別水下目標能力的強力感測器，並於2025年5月再次造訪。2025年3月，該船則在斯里蘭卡與印尼之間的水域來回穿梭，涵蓋了海上貿易要衝馬六甲海峽的入口。

儘管中國海洋大學聲稱「東方紅3」執行的是泥沙調查與氣候研究，但該校學者參與撰寫的一篇科學論文顯示，該船也進行了廣泛的深海測繪。

海軍戰略專家與美軍官員認為，「東方紅3」蒐集的深海數據，能讓中國掌握水下環境，使其潛艦部署更具效率，並能藉此獵殺敵方潛艦。

「東方紅3」並非孤軍作戰。路透社分析紐西蘭公司Starboard Maritime Intelligence的船隻追蹤平台數據，並檢視中國政府與學術機構紀錄，其中包括期刊論文與科學研究，發現在太平洋、印度洋及北極海活躍的42艘科研船過去5年的航行軌跡，顯示這是一場涉及數十艘研究船、數百個感測器的龐大行動。

9名審閱研究結果的海軍專家指出，儘管這類研究具備民用價值，像是漁場調查或礦產探勘，但同樣也具備軍事用途。追蹤數據顯示，中國研究船以緊密的直線往返航行，這正是為了獲取水下地形資訊。

澳洲前潛艦部隊指揮官史考特（Peter Scott）指出，這類調查數據對於準備戰場「極具價值」，「任何稱職的軍事潛艦人員，都會投入大量精力來了解其作戰環境。」

數據顯示，中國海底調查的重點包括菲律賓周邊、關島、夏威夷以及北太平洋威克島（Wake Atoll）的美軍設施。

西澳大學國防與安全客座教授帕克（Jennifer Parker）指出：「這規模已超越單純的資源開發，顯見中國有意建立一套以潛艦作戰為核心的遠洋海軍能力。」

此外，專家還指出，在中國國家主席習近平推動「軍民融合」政策下，即便是為了科學目的蒐集的數據，也會與軍事技術開發緊密結合。

美國海軍情報局（ONI）指揮官布魯克斯（Mike Brookes）本月在國會聽證會表示，中國已大幅擴展調查工作，獲取的數據能「支援潛艦航行、隱蔽，以及海底感測器或武器的布放」，他強調中國科研船潛在的軍事情報蒐集行為，已構成「戰略憂慮」。

美國海軍戰爭學院專精中國海上戰略的副教授馬丁森（Ryan Martinson）形容，中國海洋科學研究的規模令人震驚。他指出，數十年來，美國海軍在海洋戰場知識上擁有不對稱優勢，中方的行動已對美軍這項優勢構成威脅。

海軍專家指出，中國蒐集的數據對於偵測潛艦與反潛作戰至關重要。前美軍潛艦指揮官舒加特（Tom Shugart）解釋，聲波在水下的傳播受地形、水溫、鹽度及洋流影響。

中方調查最密集的區域位於菲律賓以東海域，此地正處於「第一島鏈」。這條由日本列島、台灣至婆羅洲（Borneo）構成的鏈狀島群，多由美國盟友掌握，形成中國近海進入太平洋的天然屏障。

澳洲海軍學會主席李維（Peter Leavy）指出：「他們偏執地擔心被困在第一島鏈內，測繪行動反映出他們突圍的野心。」

中國海洋大學科學家吳立新在2014年左右提出了「透明海洋」計畫，希望建立一個能全面監控特定水域環境網路。根據山東官員的說法，該計畫獲得山東省政府至少8500萬美元資助。目前已在南海建立觀測系統。而有許多的感測器部署在敏感位置。

路透社近期報導，美方正強化台灣與菲律賓之間關鍵水道的防禦，以切斷中方進入太平洋的通道。

中國海洋大學的研究則顯示，中方已在該水道的部分區域部署先進感測器，該處正是美軍潛艦前往南海的必經之地。

儘管中國科學家聲稱感測器是用於監測氣候與海洋環境，但山東省政府官員2017年明確指出，「透明海洋」計畫目的在「保障海洋國防安全」，並將其與美國軍方建立海洋感測網的行動相提並論。

測繪深海地圖與監測海洋系統相結合，為中國提供了精密的工具，使其能在全球競爭最激烈的水域中偵測對手潛艦，並部署自身戰力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（RSIS）國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟指出：「這是中國遠海觸角的具體展現。無論平時或戰時，他們對預期展開行動的海域都已掌握相當清晰的圖像。」

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