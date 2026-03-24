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    中國金監總局副局長周亮嚴重違紀違法被查 曾任中紀委組織部長

    2026/03/24 17:17 中央社
    中國金監總局副局長周亮。（擷取自中國國家金融監督管理總局網頁）

    中國金監總局副局長周亮。（擷取自中國國家金融監督管理總局網頁）

    中共中央紀委、中國國家監委網站今天通報，中國國家金融監督管理總局黨委委員、副局長周亮，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查與調查。周亮曾在紀檢系統工作，2015年升任中央紀委組織部部長，成為中國第2名「70後」副部級高官。

    公開簡歷顯示，周亮生於1971年10月，湖南永州人，1996年7月參加工作，1995年1月加入中共，具有經濟學碩士學位。

    1996年起，周亮先後在廣東省政府辦公廳、國務院體改辦、海南省委辦公廳、北京市政府辦公廳、中央紀委等單位工作，其後轉任紀檢系統，任中央紀委副秘書長。

    2015年，周亮升任中央紀委組織部部長，成為上海副市長時光輝之後，中國第2名「70後」副部級官員。

    2017年11月，周亮轉任中國銀行業監督管理委員會副主席、黨委委員。2018年3月，任中國銀行保險監督管理委員會副主席、黨委委員。

    2023年5月，中國金融監管總局成立後，周亮出任黨委委員、副局長，正式成為執掌全國金融監管大權的副首長。

    周亮還是近期落馬的第3名湖南出身高官，在此之前，全國人大財政經濟委員會副主委易煉紅、重慶市長胡衡華相繼被查。

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