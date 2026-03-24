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    首頁 > 國際

    淡化美國威脅 伊朗能源部長:基礎設施分散不易受襲

    2026/03/24 17:23 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗能源部長阿里阿巴迪稱，他認為伊朗能源基礎設施不容易受到突襲。（擷自X@thenewregion）

    伊朗能源部長阿里阿巴迪稱，他認為伊朗能源基礎設施不容易受到突襲。（擷自X@thenewregion）

    美國總統川普21日在「真實社群」上發出最後通牒，稱伊朗48小時內不開放荷姆茲海峽就轟炸該國發電廠。不過川普23日宣布，對伊朗發電廠打擊行動延後5天。針對能源基礎設施仍可能遭美國打擊，伊朗24日強調，該國能源基礎設施與波灣地區其他國家相比，更不容易受到攻擊。

    根據《法新社》報導，伊朗能源部長阿里阿巴迪（Abbas Aliabadi）今（24日）接受伊朗國家電視台採訪時稱，他認為伊朗能源基礎設施不容易受到突襲。

    阿里阿巴迪說「我們的電力生產分散在多個地方，這與波斯灣國家或猶太復國主義政權不同，它們的電力生產是集中式的，非常容易受到攻擊。」

    阿里阿巴迪表示，伊朗能源基礎設施不僅較不易被打擊，還擁有一定數量。他指出，伊朗國內共有150多座發電廠。

    值得注意的是，伊朗半官方通訊社法爾斯通訊社同日聲稱，伊朗2處天然氣設施或管道，遭到美以聯手襲擊。

    法爾斯通訊社說，伊斯法罕的天然氣基礎設施和霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）發電廠的天然氣管道都遭到襲擊。美以尚未說明，是否針對這些地點發動打擊。

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