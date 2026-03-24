高市早苗上任不到半年 G7領袖接連訪日

高市早苗。（法新社）

法國總統馬克宏預定月底訪日，他是日本首相高市早苗上任5個多月來第5個訪日的七大工業國（G7）領袖。日媒分析指出，在美國總統川普輕視與盟國協調的背景下，各國正尋求橫向合作的對象，同時，為了與中國保持平衡，各國也更加重視日本。

高市早苗在去年10月上任以來的5個多月內，包括美國總統川普、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾、加拿大總理卡尼相繼訪日，31日法國總理馬克宏也將到訪。德國總理梅爾茨雖未到訪，但德國國防部長佩斯托瑞斯在上週末訪日，他並向日本防衛相小泉進次郎提案，就日德簽訂防務合作的「相互准入協定」（RAA）進行協商。

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日本經濟新聞分析指出，各國重視與日本的領袖外交，其背景可歸因於川普政府的動向。另一方面，他們也苦惱於如何拿捏與中國的距離。而日本成為各國尋求橫向合作的重要對象，日本可望成為與美國之間的「橋樑」，也具有平衡與中國交往的效果。

事實上，高市早苗19日訪美與川普進行會談一刻，日英德法義荷等6國發布聯合聲明呼籲伊朗停止威脅荷姆茲海峽的航行自由，並承諾將採取行動共同穩定能源市場。這是日英聯手串連的成果，加拿大在聲明發布不久馬上加入，而目前響應的國家已擴大到20多國。這是具體的合作事例。

報導也指出，歐洲主要國家在經濟上與中國聯繫日益緊密，但他們也為如何拿捏與中國的距離而煞費苦心。G7領袖中，德法英加等4國領袖在去年12月到今年2月間均訪問過中國，而川普則預定下月訪中。

其中英國首相施凱爾在今年2月訪中後，回程走訪日本，而且僅在東京停留2個多小時，當時日本正處於眾院大選，高市仍親自接待，而加拿大總理則在3月初特地訪問日本，法國總統馬克宏預定月底訪日，德國總理梅爾茨雖未訪日，但在2月訪中前後主動與高市進行過2次通話，報導指出，主要目的在於對中國的認知進行溝通。

報導也指出，除了G7成員國之外，南韓總統李在明1月訪問高市的故鄉奈良，新加坡總理黃循財在高市訪美前夕的18日與其進行會談，東協（ASEAN）領袖國印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）預定29日訪日。

報導也指出，高市提出深化前首相安倍晉三倡議的「自由且開放的印太」（FOIP）構想，她也重視與亞洲志同道合國家在領袖層級深化合作的機會。另一方面，高市領導的自民黨在2月眾院大選中大勝，也讓外界認為，日本政府的政治基礎較以往更加穩固，也使其更容易推動與各國的領袖外交安排。

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