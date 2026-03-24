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    中國官媒評女星離婚 稱是私事不該用「官宣」詞彙

    2026/03/24 16:46 中央社
    姚晨宣布離婚。中國官媒人民網23日發布評論表示，離婚是私事，不是公眾知情權範圍，不該用「官宣」這一權威性詞彙。（翻攝自微博，本報合成）

    姚晨宣布離婚。中國官媒人民網23日發布評論表示，離婚是私事，不是公眾知情權範圍，不該用「官宣」這一權威性詞彙。（翻攝自微博，本報合成）

    中國女演員姚晨上周宣布離婚。中國官媒人民網23日發布評論表示，離婚是私事，不是公眾知情權範圍，沒有義務在公共社交平台公開，並稱不該用「官宣」這一權威性詞彙，應讓該詞彙回歸專屬權威發布的含義。

    人民網23日發布一篇為「人民網三評『所謂官宣』之一：自爆私事，何來『無意』！」的評論文章。

    文章首先說，近日姚晨與曹郁被傳離婚的消息引發網路熱議，相關話題迅速登頂熱搜。放眼當下的網路輿論場，這類明星私事霸榜的場景屢見不鮮。「官宣」二字，更是成為明星、名人、網紅們頻繁使用的熱詞。

    文章接著說，微博數據顯示，在2025年上半年，娛樂領域新宣代言事件累計高達637次。僅5月20日一天，「官宣」代言就達25次，創下歷史峰值。然而，這些「官宣」，看似是真實訊息發布，本質上卻是不折不扣的偽事件。

    文章進一步表示，「官宣」這一黨政機關、國家部門發布重要政務訊息、權威事項的專屬公文用語，自帶嚴肅、權威、正式的屬性。如今卻被套用在明星婚戀、網紅私生活、商業代言等私人領域，被當成了部分群體放大私人聲量、收割流量紅利的密碼。

    文章聲稱，原本莊重的公共話語，在濫用中逐漸失去了應有的嚴肅性。文章以姚晨離婚一事為例稱，離婚純屬私事，不屬於公眾知情權範圍，沒有義務在公共社交平台公開，更不該借用「官宣」這一公共化、權威性詞彙。

    文章批評，刻意公開後引發的熱搜霸榜、輿論狂歡，更是讓公眾被動裡挾進流量洪流，「既浪費了公共資源，也破壞了正常的訊息傳播生態」。「官宣」應回歸專屬權威發布的本真含義，讓公共輿論空間擺脫流量綁架，重回清朗有序的狀態。

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