談判成謎？川普稱美伊對話「有進展」 伊朗革命衛隊深夜射飛彈回擊

美國總統川普。（路透社）

美伊戰爭出現戲劇性轉折！美國總統川普於昨日（23日）宣稱與伊朗進行了「非常富有成效」的對話，並宣布暫緩原定對伊朗電力網的空襲。然而，伊朗國會議長卡里巴夫隨即駁斥此為「假新聞」，旨在操縱市場；與此同時，伊朗革命衛隊（IRGC）更向以色列及美軍基地發射飛彈，顯示雙方在外交放話的背後，實質戰火仍未平息。

據《路透》報導，川普昨日在社群平台「Truth Social」發文表示，美方正與伊朗討論「全面解決中東敵對行動」。此消息一出，一度引發國際油價應聲重挫，跌破每桶100美元大關，全球股市也隨之回升。

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然而，德黑蘭方面迅速冷處理。伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）在社交媒體X上嘲諷川普的言論是為了擺脫美以聯軍的困境，並操縱金融與石油市場的惡質手段。伊朗革命衛隊更在週一晚間發動新一波攻勢，目標直指以色列及數個美軍基地，並宣稱這是以「精準打擊」的方式與侵略者進行「談判」。

以色列軍方證實，週一晚間偵測到自川普發表談判言論以來，首批來自伊朗境內的飛彈襲擊，耶路撒冷上空傳出攔截巨響。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在與川普通話後表示，儘管川普認為存在透過協議達成戰爭目標的可能性，但以色列軍方將持續在黎巴嫩與伊朗境內推動軍事行動。

自2月28日開戰以來，這場衝突已造成逾2000人喪生，荷姆茲海峽的封鎖危機依舊籠罩全球。

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