日本大阪白鷺站男子落軌死亡 驚傳台灣旅客被屍身砸傷

日本大阪府堺市白鷺站有男子落軌身亡，1名台灣女子在月台上被屍身砸傷。（圖由mimi_tellastory授權）

日本大阪府堺市南海高野線白鷺車站，22日下午1時55分許有1名40來歲男子落軌被列車撞擊死亡，1名20來歲的台灣女子當時在月台上被屍身砸傷，她事後驚恐地透露所幸有丈夫保護救了她一命。

據《產經新聞》報導，大阪府北堺警察署表示，落軌男子是在列車通過白鷺站時跳到車頭前，導致駕駛艙玻璃碎裂、司機員輕傷，車站另有1對男女旅客被屍身砸到，其中的女子倒地撞到頭部送醫。

請繼續往下閱讀...

這名女子就是來自台灣的遊客，她事後在Threads發文，透露自己和老公2個人在月台上等車，當時她背對鐵軌老公則是面向鐵軌，突然丈夫就拉了她一下並緊緊抱住，隨即就倒在地上。

女子表示，她原本還不知道發生了什麼事，只聽到老公用日文告知旁人幫忙撥打119，自己接著感到頭痛、頭暈、左腳疼痛，怕有腦震盪因此躺在地上一陣子，後來起來看到有人倒在另外一邊噴血，這才驚覺是有人落軌。

女子回憶，當時應是落軌男子撞到列車後彈過來，撞到了她的左腳，她往後倒時右後腦勺敲到地面，所幸老公有把她的另一半頭部護住並抱住身體，讓自己算是輕微受傷而已。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法