為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本大阪白鷺站男子落軌死亡 驚傳台灣旅客被屍身砸傷

    2026/03/24 19:10 即時新聞／綜合報導
    日本大阪府堺市白鷺站有男子落軌身亡，1名台灣女子在月台上被屍身砸傷。（圖由mimi_tellastory授權）

    日本大阪府堺市白鷺站有男子落軌身亡，1名台灣女子在月台上被屍身砸傷。（圖由mimi_tellastory授權）

    日本大阪府堺市南海高野線白鷺車站，22日下午1時55分許有1名40來歲男子落軌被列車撞擊死亡，1名20來歲的台灣女子當時在月台上被屍身砸傷，她事後驚恐地透露所幸有丈夫保護救了她一命。

    《產經新聞》報導，大阪府北堺警察署表示，落軌男子是在列車通過白鷺站時跳到車頭前，導致駕駛艙玻璃碎裂、司機員輕傷，車站另有1對男女旅客被屍身砸到，其中的女子倒地撞到頭部送醫。

    這名女子就是來自台灣的遊客，她事後在Threads發文，透露自己和老公2個人在月台上等車，當時她背對鐵軌老公則是面向鐵軌，突然丈夫就拉了她一下並緊緊抱住，隨即就倒在地上。

    女子表示，她原本還不知道發生了什麼事，只聽到老公用日文告知旁人幫忙撥打119，自己接著感到頭痛、頭暈、左腳疼痛，怕有腦震盪因此躺在地上一陣子，後來起來看到有人倒在另外一邊噴血，這才驚覺是有人落軌。

    女子回憶，當時應是落軌男子撞到列車後彈過來，撞到了她的左腳，她往後倒時右後腦勺敲到地面，所幸老公有把她的另一半頭部護住並抱住身體，讓自己算是輕微受傷而已。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播