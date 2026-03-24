不再是「最重要」！ 日本外交藍皮書 擬降級日中關係描述

《路透》審閱的1份草案顯示，日本將在年度外交報告中把日中關係的描述從「最重要的關係之一」降級。（路透）

《路透》審閱的1份草案顯示，隨著日中關係惡化，日本將在年度外交報告中把中日關係的描述從「最重要的關係之一」降級。

根據《路透》報導，該草案列舉了過去1年日本與北京的一系列對抗，包括中國對稀土實施出口管制、雷達鎖定日本軍機以及加大對台灣的壓力。

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日本首相高市早苗領導的政府將在下個月批准的2026年版《外交藍皮書》把中國描述為重要鄰國，並將兩國關係描述為「戰略性」和「互利性」。

日本改變關係描述凸顯日中關係的惡化，這種惡化自去年11月後愈演愈烈。當時高市早苗表示，若中國對台灣採取行動並威脅日本領土，日本可能會部署軍隊，此言論激怒了中國。

中國隨即恢復了對日本海鮮進口的限制，敦促其公民避免前往日本，並宣布限制稀土和電子元件中使用的關鍵礦物的進口。

對此高市早苗主張，她的言論符合10年前頒布的日本安全法。雖美國情報機構上週的報告指出，高市早苗的言論與前日本領導人有顯著不同，但她的政府予以否認。

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