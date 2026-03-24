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    首頁 > 國際

    日本奈良鹿翻山逼近鬧區「梅田」 大阪市長急商安置SOP

    2026/03/24 18:12 即時新聞／綜合報導
    大阪市東部地區近日頻傳鹿隻出沒的消息，目前鹿隻距離西日本最大鬧區「梅田」僅剩2公里左右。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

    大阪市東部地區近日頻傳鹿隻出沒的消息，目前鹿隻距離西日本最大鬧區「梅田」僅剩2公里左右。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

    被奈良人奉為「神明使者」的奈良鹿，近期傳出數頭鹿「翻山西征」，出沒在日本大阪府東部地區各地趴趴走，離西日本最大鬧區「梅田」僅剩2公里左右。日媒指，大阪政府對這些鹿採取「守護而不捕捉」，並呼籲民眾別觸摸或餵食；市長橫山英幸則在昨（23日）表示，已和奈良政府一起商討該如何安置這些鹿。

    綜合日媒報導，截至今（24日）為止，大阪都島、鶴見、城東等地區，皆有民眾通報「鹿隻出沒」的目擊情報，並描述這些鹿不怕人類近距離靠近，且頭上的鹿角有被人為砍斷的痕跡。其中一隻年輕雄鹿在22至23日，出沒在都島區一帶的公園，該地點距離人潮與車流量多的市中心梅田僅2里左右，令不少民眾擔心會有交通事故等意外發生。

    對此，大阪市政府派人前往通報地點，守候在鹿隻附近以便監測活動狀態，同時呼籲圍觀民眾不要靠近觸摸與餵食。市長横山英幸昨日受訪時表示，一些說法指稱這些鹿隻是從約30公里外的奈良公園、翻越生駒山後一路前進大阪市中心，但尚未獲得明確證據，並補充由於大阪目前沒有安全的地點可安置這些鹿，因此暫時不會進行捕捉行動。

    横山英幸強調，「放置觀察」不是長久之計，因此他已聯絡奈良縣知事山下真，與他一起協商是否能將這些鹿安置到奈良公園，以及和相關收容單位探討可行的應對措施。横山英幸還透露，自己過去在土木事務所任職時，曾有捕捉鹿的經驗，因此知道鹿被人類捕捉時會出縣非常激烈地掙扎反應，為避免雙方受傷，實施捕捉行動必須格外謹慎。

    横山英幸說明，一旦確定有可以安置這群鹿的地點，或者是判斷鹿隻會做出危害到市民安全的行為，就會立即啟動捕捉行動，屆時會將鹿視為日本《鳥獣保護管理法》中的可放生或撲殺的「有害鳥獸」來處理。

    大阪市政府與警方派人前往鹿隻出沒地點，監測牠們的活動狀態。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

    大阪市政府與警方派人前往鹿隻出沒地點，監測牠們的活動狀態。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

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