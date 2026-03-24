日本奈良鹿翻山逼近鬧區「梅田」 大阪市長急商安置SOP

大阪市東部地區近日頻傳鹿隻出沒的消息，目前鹿隻距離西日本最大鬧區「梅田」僅剩2公里左右。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

被奈良人奉為「神明使者」的奈良鹿，近期傳出數頭鹿「翻山西征」，出沒在日本大阪府東部地區各地趴趴走，離西日本最大鬧區「梅田」僅剩2公里左右。日媒指，大阪政府對這些鹿採取「守護而不捕捉」，並呼籲民眾別觸摸或餵食；市長橫山英幸則在昨（23日）表示，已和奈良政府一起商討該如何安置這些鹿。

綜合日媒報導，截至今（24日）為止，大阪都島、鶴見、城東等地區，皆有民眾通報「鹿隻出沒」的目擊情報，並描述這些鹿不怕人類近距離靠近，且頭上的鹿角有被人為砍斷的痕跡。其中一隻年輕雄鹿在22至23日，出沒在都島區一帶的公園，該地點距離人潮與車流量多的市中心梅田僅2里左右，令不少民眾擔心會有交通事故等意外發生。

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對此，大阪市政府派人前往通報地點，守候在鹿隻附近以便監測活動狀態，同時呼籲圍觀民眾不要靠近觸摸與餵食。市長横山英幸昨日受訪時表示，一些說法指稱這些鹿隻是從約30公里外的奈良公園、翻越生駒山後一路前進大阪市中心，但尚未獲得明確證據，並補充由於大阪目前沒有安全的地點可安置這些鹿，因此暫時不會進行捕捉行動。

横山英幸強調，「放置觀察」不是長久之計，因此他已聯絡奈良縣知事山下真，與他一起協商是否能將這些鹿安置到奈良公園，以及和相關收容單位探討可行的應對措施。横山英幸還透露，自己過去在土木事務所任職時，曾有捕捉鹿的經驗，因此知道鹿被人類捕捉時會出縣非常激烈地掙扎反應，為避免雙方受傷，實施捕捉行動必須格外謹慎。

横山英幸說明，一旦確定有可以安置這群鹿的地點，或者是判斷鹿隻會做出危害到市民安全的行為，就會立即啟動捕捉行動，屆時會將鹿視為日本《鳥獣保護管理法》中的可放生或撲殺的「有害鳥獸」來處理。

なお市民の安全が確保できないと判断した場合は受け入れ先が未確定でも捕獲します。



また、捕獲にあたっては細心の注意を要します。土木事務所勤務時代に鹿を捕獲した経験がありますが、放っておけば大人しい性格なものの捕獲する際は相当暴れます。



以上から現時点では見守りをしていますが、… — 横山 英幸 （大阪市長） （@yokoyama_hide） March 23, 2026

大阪市政府與警方派人前往鹿隻出沒地點，監測牠們的活動狀態。（圖擷取自「ABCテレビニュース」YouTube）

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