地牛翻身！太平洋島國東加發生規模7.6強震

太平洋島國東加今日發生規模7.6地震。（圖擷取自USGS官網）

太平洋島國東加今日發生規模7.6地震，根據美國地質調查局（USGS）觀測數據，震源深度237.5公里，震央則位於在內亞富（Neiafu）以西約153公里處。

紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）表示，目前他們正與紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS）評估，這起地震是否引發可能影響紐西蘭的海嘯。太平洋海嘯警報中心（PTWC）則指出，根據數據顯示，這起地震沒有引發海嘯的危險。

請繼續往下閱讀...

M7.6 earthquake strikes Tonga: No tsunami threat. A 7.6 magnitude quake hit at 23:38 PM CHST on Mar 24, 2026, at 18.9°S 175.0°W （147 mi depth）, Tonga. https://t.co/pdmu6CFtF2 confirms: No action required, no impacts expected. #sismo pic.twitter.com/SOPJ336fMd — GeoTechWar （@geotechwar） March 24, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法