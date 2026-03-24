看到伊朗下場 金正恩更不敢棄核：沒核武就沒安全

北韓長期主張，唯有具備核威懾力，才能確保國家不被外部勢力推翻。北韓領導人金正恩2月出席勞動黨大會照。（美聯社資料照）

伊朗遭美國與以色列攻擊後，北韓領導人金正恩表示，這場戰爭再次證明一件事：沒有強大武力，國家就可能成為被攻擊的對象。他強調，北韓將持續發展核武，作為國家安全的保障，並拒絕放棄核計畫的壓力。

據《紐約時報》引述北韓官媒報導，金正恩於23日在最高人民會議演說中指出，中東戰火顯示，在當前國際局勢下，只有強大的軍事力量才能確保國家安全。他並表示，自 2019年與美方談判破裂後，加快擴張核武庫是正確決定。

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金正恩在演說中雖然未直接點名伊朗，但批評美國在全球的軍事行動，並以此說明北韓發展核武的理由。他指出，核武是國家的「防護」，強大的威懾力能讓國家強化整體發展，使北韓從被威脅者轉變為具備威懾能力的強國。

金正恩重申，國家安全與主權必須依靠強大的軍事力量，北韓政府將堅定不移地鞏固其「核武國家」的地位。金正恩的結論很簡單：看到伊朗被打，他更相信沒有核武就不安全。

除了對美強硬，金正恩也同時調整對南韓的定調。他宣布將南韓定義為「敵號敵國」，並威脅將透過強硬行動來對付。他強調，若共和國的主權受到侵犯，將讓南韓付出慘痛代價。

針對與美方的談判空間，金正恩已明確表示，除非華府正式承認北韓為核武國家，否則不具備重啟對話的基礎。北韓長期以利比亞與伊拉克為例，主張沒有核武的政權最終難以維持。據《紐約時報》指出，華府與盟友過去數十年試圖勸阻北韓棄核的努力，目前看來已全數宣告失敗。

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