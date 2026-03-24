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    驚悚相撞影片曝！紐約機場客機時速167公里攔腰撞消防車2死43傷

    2026/03/24 13:39 即時新聞／綜合報導
    1架加拿大航空客機在跑道滑行時，意外與一輛消防車相撞，機頭嚴重破損，造成客機正、副機長殉職。（路透）

    1架加拿大航空客機在跑道滑行時，意外與一輛消防車相撞，機頭嚴重破損，造成客機正、副機長殉職。（路透）

    美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間驚傳一起飛安意外，1架加拿大航空（Air Canada）客機在跑道滑行時，意外與一輛消防車相撞，造成客機正、副機長殉職，43人受傷，現機場監視器畫面曝光飛機與消防車相撞的驚悚瞬間。

    綜合媒體報導，加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express）一架載有72名乘客與4名機組人員的龐巴迪CRJ-900噴射客機22日晚上在紐約拉瓜迪亞機場降落後，於跑道上滑行時與一輛消防車碰撞。

    當時客機在4號跑道上滑行，港務局消防車穿越時遭到客機攔腰撞上，根據Flightradar24在碰撞發生前的最後一個數據，客機在撞上消防車之前，時速約為104英里（約時速167公里）。機場監視器畫面曝光這驚悚瞬間，只見消防車被撞飛翻滾，客機整個揚起，機頭嚴重損毀。

    這起飛安意外造成2死43傷，其中客機正、副機長殉職，消防車上2人重傷，還有空服員被拋出機艙重傷，相關單位正加緊釐清事發原因和責任歸屬。

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