川普造訪貓王故居自稱鐵粉 為吉他簽名超小心還試筆

美國總統川普前往已故巨星貓王的故居雅園參觀，為複製品吉他簽名時特別小心還要求試筆。（法新社）

美國總統川普，23日前往田納西州曼菲斯了解打擊犯罪率的情況，撥空前往已故巨星貓王（Elvis Aaron Presley）的故居雅園（Graceland）參觀，為吉他簽名時特別小心還要求試筆。

綜合美媒報導，川普23日進入雅園時，脫口直說「我們熱愛貓王」，他是美國第2個任內造訪貓王故居的總統，上次要回推到2006年小布希和時任日本首相、貓王死忠粉絲小泉純一郎一起前來遊覽。

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川普表示，自己是貓王的鐵粉，可惜從未和他見過面。據了解，貓王出生於1935年，比川普大11歲，但貓王在1977年42歲時英年早逝，川普於2018年第1任期時，曾追授貓王總統自由勳章（與國會金質獎章並列美國最高平民榮譽）。

在參觀過程中，有導覽員遞上貓王1973年經典演唱會「來自夏威夷的問候」所彈奏過的吉他複製品，希望川普能夠簽名，川普看著這把樂器似乎百感交集，拿起簽字筆時還要求先在紙上試寫確認墨水沒問題，避免毀了吉他。

川普透露，他最喜歡的貓王歌曲是〈Hurt〉，這首歌的內容是在描述遭遇戀人背叛、移情別戀後，自己雖然傷得很深卻還是深愛不移，並且永遠都不會傷害對方。

川普在吉他上留下簽名。（法新社）

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