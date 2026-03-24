怎麼開槍的？美雙手雙腳截肢者槍殺他人被捕 網掀起熱議

美國4肢截肢男子韋伯，涉嫌開槍殺人被捕，引發網友議論。（美聯社）

太離奇！美國27歲四肢截肢的男子韋伯（Dayton James Webber），22日晚間在馬里蘭州車上槍殺副駕駛座的乘客，棄屍逃逸後於維吉尼亞州落網，美國網友們看到消息後議論紛紛，直呼韋伯到底是怎麼開槍的。

據《ABC》報導，韋伯10個月大時因感染引發敗血症，雙手雙腳遭到截肢，不過他長大後成為職業布袋球（Cornhole）運動員，2020年被票選為馬里蘭州最佳選手，2021年參加了美國布袋球聯盟世錦賽，2023年被《ESPN》專題採訪。

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然而，韋伯22日在車上槍殺和他同齡的男子威爾斯（Bradrick Michael Wells），還要求車內後座2名乘客幫忙棄屍，不過這2人皆拒絕並下車離開，後續他們找上馬里蘭州拉普拉塔（La Plata）警察局報案。

警方22日晚間10時許得知發生槍擊案後，大約過了2小時又接獲民眾通報，指稱在夏洛特霍爾（Charlotte Hall）民宅院子看到有人陳屍其內，當局派員到場後確認為遭到韋伯射殺的威爾斯。

警方指出，在發出逮捕令後，維吉尼亞州阿爾伯馬爾郡警察於轄區加油站發現韋伯的車輛，將其帶往醫院治療後已出院並逮捕偵辦，不過當局並未說明韋伯為何需要就醫。

據了解，韋伯和受害者威爾斯、後座2人彼此都相識，尚不清楚其作案動機。這起案件引發美國網友熱議，不少人驚呼韋伯為何能夠開槍、開車，甚至有人猜測搞不好他是用舌頭或鼻頭扣扳機。

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