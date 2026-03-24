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    才說要停火……伊朗又射飛彈 中東戰局陷「邊談邊打」

    2026/03/24 12:08 編譯陳成良／綜合報導
    以色列沿海城市內坦亞（Netanya）24日凌晨上空出現密集的火箭彈軌跡。據伊朗國家電視台宣布，伊朗於當天清晨對以色列發動了新一波飛彈攻擊。前線持續交火的實況，與美方宣稱的停火談判進展形成強烈對比。（法新社）

    以色列沿海城市內坦亞（Netanya）24日凌晨上空出現密集的火箭彈軌跡。據伊朗國家電視台宣布，伊朗於當天清晨對以色列發動了新一波飛彈攻擊。前線持續交火的實況，與美方宣稱的停火談判進展形成強烈對比。（法新社）

    美國總統川普才剛宣布延長停火談判時限，伊朗隨即再度對以色列發動新一波飛彈攻擊，「邊談邊打」的局面持續升溫。美方稱談判出現進展，但伊朗否認曾與美國接觸。

    據《法新社》報導，伊朗國家電視台宣布，已於週二（24日）上午向以色列發射新一波飛彈。以色列緊急救援機構釋出的影像顯示，以色列北部1棟建築物受損，目前暫無傷亡傳出。以色列軍方隨後證實，正積極攔截來襲的伊朗飛彈。

    就在飛彈襲擊的幾個小時前，華府正試圖為戰局降溫。據《美聯社》報導，川普23日宣稱，美方正與1名伊朗高層接觸，並認為伊朗渴望達成結束戰爭的協議。為此，川普將原本針對伊朗全面開放荷姆茲海峽的48小時最後通牒，再延長5天。

    川普甚至向媒體透露，雙方若達成協議，美國將要求伊朗交出所有濃縮鈾。這番「停火有望」的說法，一度讓市場鬆一口氣，帶動油價回落與股市上漲，但戰場發展隨即出現反差。

    伊朗打臉川普：沒談判、繼續打

    這場由美方釋放的和平訊號，隨即遭到德黑蘭反駁。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台X上明確表示，未與美國進行任何談判，並指稱相關消息是為了操縱金融與石油市場。

    伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars）與《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）更將川普的延長通牒解讀為美方退讓。報導強調，伊朗將繼續防禦，直至達成所需的威懾水準，並直言在這種心理戰下，能源市場不會恢復平靜。

    儘管埃及與土耳其等區域大國宣稱正積極在美伊之間傳遞訊息，試圖避開對能源設施的打擊，但戰場現實與外交辭令明顯背道而馳。在伊朗發射新一波飛彈的同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表明，即使美國考慮停火，以色列仍將持續對伊朗與黎巴嫩真主黨進行打擊。

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