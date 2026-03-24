中東戰火引爆「衛生紙之亂」 日本經產省闢謠：供應無虞勿囤貨

日本部分民眾聽信網路謠傳「衛生紙被搶光」等貼文，在近期瘋搶衛生紙並引發「衛生紙之亂」，日本經濟產業省與業界團體皆為此發聲闢謠。（圖擷取自@@alfalfaGeinow、@sachimiriho 社群平台「X」，本報合成）

伊朗持續封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），衝擊全球能源供應，導致石油源價格持續飆漲。受到中東戰火影響，日本社群媒體出現大量「衛生紙被搶光」等貼文，引起部分地區民眾恐慌並瘋搶衛生紙，針對這波「衛生紙之亂」，日本經濟產業省與業界團體皆為此發聲闢謠，呼籲消費者應依據正確資訊做出冷靜判斷、理性購買。

綜合日媒報導，對於社群網路瘋傳因中東戰火導致日本衛生紙（トイレットペーパー）供貨緊缺的消息，經濟產業省19日做出回應，強調日本的衛生紙幾乎是在國內生產，製作原料主要來自國內，對中東供應依賴極低，不會受到直接衝擊，呼籲消費者應依據官方與業界所提供的正確資訊進行判斷，勿盲目聽信未經證實的消息進行非必要的囤貨。

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日本家庭紙工業會也發聲指出，荷姆茲海峽被封鎖不會對衛生紙生產情況造成影響，並補充介紹，日本目前約有97%的衛生紙為國產貨，且大部分原料來自國內回收的再生紙及紙漿，並非依賴中東地區，請民眾不要過度恐慌去囤積衛生紙。另外，隸屬工業會的41家企業皆維持正常生產，還常備適當的運轉庫存，具有備充足的增產能力。

無獨有偶，日本連鎖藥妝店協會、日本自願連鎖協會、日本超級市場協會等零售業界團體，也接連發布類似聲明，呼籲消費者冷靜購買，以確保整體市場的正常運作。另外，目前日本社群陸續有民眾曬出附近店家的衛生紙貨架照片，畫面不僅顯示衛生紙數量相當多，還出現業者特意張貼「原油短缺會導致紙張短缺，屬於不實謠言」的宣導公告。

報導指出，日本民眾過去因恐慌引爆囤積衛生紙的現象，最早可追溯到1970年代的石油危機，當時引發日本在二戰後首次經濟衰退；近代則是2011年的311東日本大地震、2020年後武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發，皆有出現類似的混亂搶購潮，導致部分商品面臨短缺。

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