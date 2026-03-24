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    首頁 > 國際

    川普最後通牒反加劇危機？ CNN：恐在波灣地區打開潘朵拉魔盒

    2026/03/24 11:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普21日在「真實」社群上發出最後通牒，稱除非伊朗放鬆對荷姆茲海峽的控制，否則美國將「打擊並摧毀」伊朗的發電廠。（法新社）

    美國總統川普21日在「真實」社群上發出最後通牒，稱除非伊朗放鬆對荷姆茲海峽的控制，否則美國將「打擊並摧毀」伊朗的發電廠。（法新社）

    伊朗戰爭已持續4週，造成數千人傷亡。雖美國總統川普對伊朗發出最後通牒，要求其放鬆對荷姆茲海峽的嚴密控制，但美國有線電視新聞網（CNN）認為，川普此舉可能在波灣地區打開潘朵拉魔盒。

    根據《CNN》報導，川普21日在「真實」社群上發出最後通牒，稱除非伊朗放鬆對荷姆茲海峽的控制，否則美國將「打擊並摧毀」伊朗的發電廠。

    伊朗拒絕遵守川普設定的48小時最後期限，並誓言如果美國的威脅真的實施，伊朗將迅速採取報復行動，包括對荷姆茲海峽實施更嚴格的限制。

    伊朗也威脅要升級軍事行動，強調駐有美國軍事基地的國家的發電廠，將被視為合法攻擊目標。

    《CNN》指出，就算川普真的實施對伊朗電廠的威脅，或減少伊朗的飛彈和無人機數量，伊朗仍有可能複製甚至加劇破壞和混亂。

    《CNN》聲稱，伊朗戰爭造成的問題不只是能源市場的不確定性，還有劇烈的人口外流。杜拜和阿布達比等光鮮亮麗的波灣城市，致力於打造其作為安全金融中心、全球交通樞紐的聲譽，但如今居民和遊客持續逃離，前往更為安全的地方躲避襲擊。

    《CNN》強調，雖然人口外流和經濟損失可能只是暫時的，但惡夢般的場景尚未完全到來。隨著中東地區徘徊在新的危險升級邊緣，更多負面事件可能隨時爆發，如同潘朵拉魔盒中釋放的災厄。

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