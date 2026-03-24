攔截敵機反傷平民？ 巴林爆炸案疑與愛國者飛彈有關

巴林錫特拉島（Sitra）的Bapco煉油廠於3月9日遇襲後升起濃煙，時值美以與伊朗衝突期間。（路透）

中東巴林（Bahrain）馬哈扎（Mahazza）住宅區於3月9日深夜發生猛烈爆炸，造成32人受傷。分析指出，這起事件的源頭可能不僅涉及敵方攻擊，防空飛彈在空中引爆也被列為釀禍的可能情境之一。

據《路透》檢視學術研究人員的分析報告指出，這起引發國際關注的爆炸案，可能與美軍操作的愛國者（Patriot）防空飛彈有關。當時巴林政府與美軍皆聲明，防空系統在半空中成功攔截了一架伊朗無人機，並強調現場損害並非飛彈或無人機「直接撞擊地面」所致。

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然而，美國蒙特雷明德大學國際研究學院（MIIS）的研究團隊透過開源影像與衛星定位，提出了另一種推論。分析指出，這枚飛彈研判發射自距離爆炸點約7公里外的美軍愛國者陣地。研究人員在比對破壞軌跡後表示，飛彈在低空掠過後引爆，但目前「無法證實是否有無人機存在」；爆炸的損害模式，更像是愛國者飛彈彈頭與未耗盡推進劑在空中引爆的結果。

研究團隊直言，如果這確實在住宅區上空攔截低飛無人機，將是一次充滿風險的攔截嘗試，因為爆炸碎片直接波及了地面的房屋。這起事件突顯了這場衝突中一個極度不對等的難題：使用造價高昂、破壞力強大的先進防禦武器，來對抗極度廉價的無人機，其戰略本身就面臨著嚴苛的物理侷限。

這份調查報告將關注焦點從「攻擊方」延伸到了「防禦的代價」。軍事專家分析，無論愛國者飛彈當晚是否真的擊中目標，其強大彈頭在都會區低空引爆所產生的殺傷力，已實質造成了廣泛的地面破壞。這不僅是一次攔截行動的爭議，更讓外界看見現代防空戰略的複雜面貌：高科技防禦系統在特定情況下，其運作本身也可能對周遭環境帶來潛在威脅。

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