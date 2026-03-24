川普「TACO」原因曝！波灣多國急勸阻 憂炸伊朗電廠恐釀災難

傳出美國總統川普在波灣多國勸戒下，才推遲最後通牒。（法新社）

21日美國總統川普對伊朗下最後通牒，稱48小時內不開放荷姆茲海峽就轟炸該國發電廠，結果在最後通牒到期前12小時，川普突宣布再給伊朗5天時間，外界諷刺再度「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總臨陣龜縮）；川普臨時踩剎車，傳出是因為波斯灣多國緊急勸阻才變卦。

據《金融時報》，消息人士透露，美國總統川普是在盟友和波斯灣國家私下警告，轟炸伊朗發電廠將引發災難性後果後，才決定延後最後通牒五天。伊朗曾威脅，若其發電廠遭到攻擊，將以該地區包括能源設施和海水淡化廠在內的重要基礎設施為目標進行報復。

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而與美伊兩方關係良好的巴基斯坦居中斡旋，巴基斯坦境內沒有美軍基地，是美國在周邊地區少數幾個未受伊朗飛彈和無人機攻擊的盟友之一。

巴基斯坦軍方最高領導人穆尼爾（Asim Munir）22日與川普通話，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則於23日與伊朗總統伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話。

傳巴基斯坦已提出伊斯蘭堡可能成為本週舉行會談的地點，屆時川普政府和伊朗的高級官員將參與會談。

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