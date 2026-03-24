抑制石油危機！南韓宣布明起公務員車輛實施輪換制度

油價持續飆漲，南韓宣布25日起實施公家機關人員車輛輪換制度。南韓加油站示意圖。（路透）

伊朗戰火造成全球能源運輸要道荷姆茲海峽封鎖，進而使得油價持續高漲，南韓氣候能源環境部今（24日）對此宣布，從明天（25日）開始實施公家機關人員車輛5天輪換制度，亦即依照車牌不同每週5天工作日有1天不能上路。

綜合韓媒報導，所謂的5天輪換制度，是利用車牌尾號來進行分流，比方說尾號1、6者禁止在週一行駛，尾號2、7者不能在週二行駛，依此類推下去，南韓過去在1976年石油危機、1990年波斯灣戰爭、1998年亞洲金融風暴都曾實施。

請繼續往下閱讀...

南韓氣候能源環境部表示，從25日凌晨開始，公家機關人員車輛必須配合5天輪換制，但電動車、氫能車、身障人士車輛、載送孕婦或嬰兒的車輛不在此限。

此外，人口在30萬以上未滿50萬的都市，若是公務員通勤距離較遠或公共交通不便，也可排除在5天輪換之外；人口低於30萬者則由當地議會自行決定是否配合。

氣候能源環境部估算大約有150萬輛車將參與5天輪換制度，每天可省下3000桶石油，若有公家機關未正確實施將發出警告，並要求各單位處分違規4次以上的公務員。

南韓目前沒有強制民營企業參與5天輪換制，不過仍可自願配合，假如未來石油供應情況變得更加嚴峻，那麼就有可能擴展到民間公司，屆時推估有2370萬輛汽車進行5天輪換。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法