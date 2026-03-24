從8死暴增到66死！ 哥倫比亞軍機起飛即墜125人滿載釀慘劇

哥倫比亞南部邊境23日發生重大空難，一架載有125人的C-130「力士型」（C-130 Hercules）運輸機起飛即墜毀，引發熊熊大火與濃煙。（法新社）

哥倫比亞一架載有125人的軍用運輸機起飛後不久墜毀，死亡人數從稍早通報的8人，大幅上修至至少66人，另數十人受傷。這架滿載士兵的軍機在南部叢林地區墜落，現場殘骸劇烈燃燒，起飛即墜的極端情況已成為該國近年最慘重的軍事意外。

據《法新社》報導，這架C-130力士型（C-130 Hercules）運輸機於當地時間23日清晨從緊鄰厄瓜多與秘魯邊境的萊吉薩莫港（PuertoLeguizamo）起飛。軍方消息人士證實，罹難者結構包含58名士兵、6名空軍人員與2名警察。由於該邊境地區近期正進行針對毒品集團的密集軍事掃蕩，這架軍機原本的任務正是運送部隊前往亞馬遜前哨基地。

請繼續往下閱讀...

排除遭武裝攻擊 預算爭議浮上檯面

針對外界對墜機原因的揣測，哥國國防部長桑契斯（PedroSanchez）明確表示，目前沒有任何跡象顯示飛機遭到當地叛軍或武裝團體攻擊。然而，空難卻意外引爆了政治爭議。總統裴卓（GustavoPetro）在社群平台上發布飛機嘗試拉升卻急速下墜的畫面，將矛頭指向官僚體系阻擋軍事裝備現代化；但軍事分析師薩梅特（ErichSaumeth）反駁指出，這架飛機近期才剛完成引擎大修，問題可能出在政府大砍國防預算，導致飛行時數縮減與機組員經驗不足。

這起空難也暴露了同型運輸機近期的飛安隱憂。這已是南美洲不到一個月內發生的第二起C-130重大事故；今年2月27日，一架載有紙鈔的玻利維亞軍方貨機也在降落時墜毀，造成至少24人死亡。目前，哥倫比亞空軍已緊急調派兩架配備74張病床的醫療專機前往災區支援。

關於現場最新救援進度，普圖馬約省（Putumayo）省長莫里納（JhonGabrielMolina）透過官方影片聲明指出：「由於當地機場規模狹小，加上叢林地形的嚴峻限制，目前在撤離遺體與後送傷患的工作上，仍面臨數項難以克服的困難。」

相關新聞請見：

哥倫比亞軍機剛起飛就墜毀 機上125人已知8死逾80傷

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法