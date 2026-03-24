美國最大煉油廠之一驚傳爆炸 德州居民緊急避難

美國德州瓦萊羅（Valero）煉油廠發生爆炸。（本報合成，擷取自X）

位於美國德州阿瑟港（Port Arthur）的瓦萊羅（Valero）煉油廠，今日驚傳爆炸事故，現場傳出巨大聲響並竄出大量黑煙。警方已緊急要求阿瑟港西側居民就地避難，相關單位同步啟動應變機制。

綜合外媒報導，該煉油廠為美國規模最大的設施之一，每日可處理約36萬桶原油。當地時間23日晚間發生劇烈爆炸，震動明顯，濃煙直衝天際，引發周邊居民恐慌。有居民表示，爆炸威力強大，數英里外的住家都感受到震動。

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目前尚未傳出人員傷亡，所有員工均已確認安全。警方表示，初步研判爆炸可能與工業加熱設備有關，但詳細原因仍待進一步調查。事故發生後，警方已封鎖部分區域，並呼籲民眾避免外出，以確保安全。

德州交通運輸部也發布提醒，要求駕駛人繞道行駛，避開事故地點周邊道路。當地消防與緊急救援人員已趕赴現場，全力控制火勢並進行後續處理。

???????????? Thick black smoke is billowing from the Valero refinery in Port Arthur, Texas after reports of a massive boom and explosion.



No injuries have been reported yet and the cause is still unknown.



Can this week get any crazier?...



Source: @RapidReport2025 pic.twitter.com/lUqDO77Oib — Mario Nawfal （@MarioNawfal） March 24, 2026

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