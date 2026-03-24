美新國土安全部長任命通過 承諾重建公信力

美國參議院23日確認，共和黨人穆林出任國土安全部部長。（法新社）

美國參議院23日確認，共和黨人穆林（Markwayne Mullin）出任國土安全部部長，接替前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。

根據《法新社》報導，美國參議員以54票贊成、45票反對的投票結果，通過了對48歲的穆林的任命。穆林曾是摔跤運動員和武術選手，曾擔任俄克拉荷馬州參議員。

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前國土安全部長諾姆本月稍早被解職，部分原因是她對近期在明尼蘇達州針對非法移民的大規模行動處理不當。聯邦移民執法人員在行動中槍殺2名美國公民。

針對國土安全部陷入爭議，穆林在上週的參議院確認聽證會上表示，他的目標是讓國土安全部及其備受爭議的移民和海關執法局（ICE）遠離輿論焦點。

穆林說「我的目標是在6個月內，讓我們不再成為每天的頭條新聞。我想讓民眾安心，也想讓大家重拾對國土安全部的信心。」

穆林也指出，他願意考慮要求移民執法行動必需持有司法搜索令，這也是民主黨在持續進行的撥款談判中的關鍵訴求。

美國國土安全部的撥款自2月14日起已停止，因為民主黨議員正尋求對移民執法進行改革。

長達1個月的停擺，影響國土安全部下屬的其他服務，包括負責機場安檢的運輸安全管理局（TSA）。自停擺開始後，運輸安全管理局已有300多名員工辭職。

對此美國總統川普22日宣布，將向受旅行延誤影響的機場部署移民和海關執法局特工。

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